Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Bất động sản Hạ Long: “Một chín một mười” so với nội thành Hà Nội

Dạo bước dọc bờ biển Hòn Gai, chị Nguyễn Xuân Phương, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, không khỏi bất ngờ trước mặt bằng giá bất động sản tại đây. Con số 250 - 300 triệu đồng/m2 tưởng chừng chỉ có tại nhà phố Hà Nội, nay đã hiện diện ngay tại thị trường đất mỏ.

Khu vực Bãi Cháy, nơi sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, cũng không kém cạnh. Đơn cử, các căn thương mại dịch vụ tại khu Sora Bay của BIM Group đang được mở bán với giá 153 - 179 triệu đồng/m2. Trong khi đó, những căn biệt thự tại Sun Grand City Feria đang được định giá lên tới 177 - 232 triệu đồng/m2. Thậm chí, mức giá 300 triệu đồng/m2 đã được xác lập tại dự án The Sapphire Mansions của chủ đầu tư DOJI.

“Tôi từng nghĩ bất động sản Hạ Long sẽ có giá ‘dễ thở’ hơn nhưng không hề. Nhiều nơi cũng gần một chín một mười so với nội thành Hà Nội. Cầm trong tay 4 - 5 tỷ đồng rất khó tìm được những căn liền kề mặt biển, kinh doanh tốt, hạ tầng dân sinh bài bản, tiện ích đa dạng”, chị Phương chia sẻ.

Theo anh Vũ Mạnh Hà, một môi giới bản địa tại Hạ Long, những giao dịch bất động sản triệu USD đã không còn là chuyện hiếm tại miền đất di sản. Tại khu vực Bãi Cháy, ngay từ giai đoạn 2019 - 2020, nhiều căn nội khu đã có giá 150 - 200 triệu đồng/m2. Với những căn có mặt tiền hướng biển, mức giá sẽ còn cao hơn nữa.

“Dù mỗi căn nhà có giá cả chục tỷ đồng nhưng thanh khoản lúc đó vẫn rất tốt. Chuyện một môi giới bán vài căn mỗi tháng là điều bình thường”, anh Hà tiết lộ.

Không phải ngẫu nhiên bất động sản Hạ Long thiết lập được mặt bằng giá cao như vậy. Anh Nguyễn Công Tiến, một người dân địa phương cho biết, bước ngoặt đến vào năm 2018 khi tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô xuống Hạ Long chỉ còn khoảng 1,5 giờ, thay vì 3 - 4 giờ như khi đi qua Quốc lộ 18.

“Bất động sản Hạ Long lúc đó như ‘cá gặp nước’. Người ta sẵn sàng xuống tiền ‘tấn’ vì tin rằng thị trường sẽ bứt phá nhờ hạ tầng”, anh Tiến hồi tưởng.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng là “ngòi nổ” khiến thị trường bất động sản Hạ Long “phát sốt” một thời (Ảnh: Hùng Sơn)

Mức giá 250 - 300 triệu đồng/m2 sẽ sớm trở thành… dĩ vãng

Kịch bản tăng giá ấy đang có xu hướng lặp lại tại Hạ Long. Chỉ tay về khu đất được quy hoạch làm depot của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, anh Tiến cho hay, giá đất xung quanh khu vực này đã lên tới 60 triệu đồng/m2, trong khi năm ngoái vẫn còn quanh mốc 50 triệu đồng/m2.

“Mảnh đất đó còn là đất hỗn hợp, vừa là đất ở, vừa là đất vườn. Trên đó chỉ là nhà cấp 4 ở tạm. Có lẽ thứ họ mua là niềm tin về một Hạ Long phát triển, chứ không đơn thuần là một căn nhà”, anh Tiến suy đoán.

Chia sẻ thực tế về thị trường, bà Nguyễn Hạnh Hoa, Giám đốc Kinh doanh CTCP Bất động sản Mayhomes cho biết, từ cách đây 3 - 4 năm, tại Bãi Cháy, các giao dịch hơn 100 triệu đồng/m2 đã diễn ra đều đặn.

Đáng chú ý, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những sản phẩm vừa có khả năng tạo dòng tiền bền vững quanh năm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, thay vì chỉ bị hấp dẫn bởi mức giá “mềm” mang tính bề nổi.

“Đặc biệt, thị trường đang rất hưng phấn với các khu vực được hưởng lợi từ mô hình TOD. Nhiều nhà đầu tư nói với tôi rằng, chỉ cần gần với depot đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, mức giá trên 100 triệu đồng/m2 họ vẫn sẽ ‘chốt đơn’ không do dự”, bà Hoa khẳng định.

Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh sẽ là “đường băng” mới cho bất động sản Hạ Long “cất cánh”

Từ góc độ vĩ mô, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam nhìn nhận rằng, với tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, thị trường bất động sản đất mỏ sẽ đón thêm dòng khách từ Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng - những khu vực có lực cầu ở thực và đầu tư rất lớn, song nguồn cung tại chỗ lại hạn chế.

“Với lợi thế sẵn có từ thiên nhiên cùng bước tiến mạnh mẽ về hạ tầng giao thông trong tương lai, bất động sản Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng đang đứng trước cơ hội vàng để vừa thu hút khách du lịch, vừa đón làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư từ những tỉnh, thành phát triển nhất miền Bắc”, ông Lượng bình luận.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, vị chuyên gia nhận định rằng, việc Quảng Ninh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng là lực đẩy quan trọng, góp phần gia tăng sức nóng cho thị trường. Đây không chỉ là dấu mốc về mặt hành chính, mà còn phản ánh tiềm lực kinh tế và dư địa phát triển rộng mở của địa phương.

Sau khi chính thức được “thăng hạng” và được hưởng các cơ chế đặc thù với mức ưu đãi cao về đầu tư, thuế và ngân sách, Quảng Ninh sẽ có thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, nâng cấp chất lượng y tế, giáo dục, đồng thời thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn. Một khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh và tầng lớp trung - thượng lưu mở rộng, nhu cầu sở hữu các bất động sản chất lượng sẽ gia tăng.

“Lúc đó, mức giá 250 hay 300 triệu/m2 sẽ trở thành con số của quá khứ”, bà Nguyễn Hạnh Hoa nhận định.