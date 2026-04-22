The Rise - Hạt nhân gieo nhịp sống mới tại Happy Home Tràng Cát

Tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng), The Rise sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay trên các trục giao thông huyết mạch, kết nối mọi tiện ích nội khu. Với định hướng phát triển dành cho cộng đồng cư dân trẻ, The Rise mang đến chuẩn sống tiện nghi - kết nối - năng động, nơi mọi nhu cầu sinh hoạt, làm việc và thư giãn đều được đáp ứng trong bán kính gần.

Một bước chân chạm mọi tiện ích

Không phải ngẫu nhiên, The Rise được ví như “trái tim” giữ nhịp sống sôi động của Happy Home Tràng Cát. Khu căn hộ được đặt trên hai trục đường huyết mạch Hạnh Phúc (55 m) và Đặng Kinh (40 m) nên rất thuận lợi cho việc di chuyển. Chỉ vài bước chân, cư dân The Rise đã chạm tới mọi tiện ích nội ngoại khu.

Vườn Tương Lai hơn 22.000m2 ngay dưới chân tòa căn hộ. Chỉ cần băng qua đường Hạnh Phúc là tới Công viên Kết nối gần 7.000m2, 2 trường học Mầm non và Tiểu học. Chưa kể, The Rise còn nằm ngay liền kề với tổ hợp thấp tầng Boutique Home, cung cấp mọi dịch vụ cao cấp cho toàn Happy Home Tràng Cát.

Là mảnh ghép của Happy Home, The Rise cũng được thừa hưởng toàn bộ 59 tiện ích ngoài trời, trải rộng từ các khu vận động đến không gian thư giãn, sinh hoạt cộng đồng... Mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, vui chơi giải trí, mua sắm của cư dân đều được đáp ứng trọn vẹn trong nội khu.

The Rise nằm trên hai trục giao thông huyết mạch Hạnh Phúc (55 m) và Đặng Kinh (40 m).

Từ The Rise, cư dân dễ dàng kết nối tới các trục giao thông chiến lược của khu vực, như Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện), cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường Tân Vũ - Lạch Huyện… Nhờ đó, khoảng cách từ dự án tới trung tâm Hải Phòng, khu Công nghiệp Tràng Cát, Đình Vũ hay sân bay Cát Bi chỉ còn 3-12 phút di chuyển.

Một yếu tố khác tạo nên vai trò “hạt nhân” trong lòng Happy Home của The Rise chính là quy mô cư dân. Toàn khu đô thị có 27 tòa căn hộ, khả năng đáp ứng hơn 10.000 người. The Rise đóng góp không nhỏ vào con số này khi là 1 trong 4 khu với 7 tòa cao tầng. Cộng đồng cư dân The Rise chủ yếu là các gia đình trẻ và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

Hội tụ bốn yếu tố gồm vị trí, hạ tầng, tiện ích, mật độ cư dân, The Rise trở thành điểm khởi phát của nhịp sống năng động, tọa độ hấp dẫn bậc nhất Happy Home Tràng Cát.

Ngay dưới chân các tòa căn hộ The Rise là không gian xanh cùng các tiện ích vui chơi giải trí

Nhịp sống sôi động, cộng đồng gắn kết

Từ vị trí “hạt nhân” của Happy Home Tràng Cát, The Rise mở ra một nhịp sống mới. Mọi chuyển động hằng ngày được kết nối liền mạch và nhẹ nhàng. Với cư dân tương lai, giá trị không chỉ nằm ở một nơi ở, mà là cảm giác “được sống chậm lại” giữa một khu đô thị vẫn đầy đủ tiện nghi. Quãng đường từ nhà đến chỗ làm hay các điểm sinh hoạt cộng đồng được rút ngắn, giúp mỗi ngày trôi qua bớt vội vã.

Một ngày tại The Rise mang màu sắc rất riêng. Buổi sáng, cư dân chỉ mất ít phút để di chuyển tới khu công nghiệp hay trung tâm thành phố. Buổi chiều trở về, không cần đi xa, mọi nhu cầu thư giãn, tập luyện thể thao hay gặp gỡ bạn bè đều diễn ra ngay trong khuôn viên.

“Mình từng nghĩ sống gần trung tâm mới tiện, nhưng hóa ra sự tiện nghi thực sự là khi mọi thứ ở ngay quanh mình”, chị Thu Hoài (35 tuổi, Hải Phòng), cư dân tương lai của Happy Home Tràng Cát, chia sẻ.

Không gian sống tại The Rise cũng định hình nên những thói quen tích cực cho cư dân. Khi công viên, sân thể thao và các lối dạo bộ phủ xanh ngay trước cửa thì việc bước ra ngoài hít thở, vận động hay trò chuyện với hàng xóm sẽ trở thành một phần tự nhiên của đời sống. Những khoảnh khắc nhỏ ấy qua đi mỗi ngày sẽ “gieo mầm” cho một cộng đồng năng động và gắn kết.

The Rise mang lại nhịp sống sôi động khi kết nối nhanh với tiện ích nội ngoại khu Happy Home Tràng Cát

Với các gia đình trẻ, The Rise mang lại một trải nghiệm sống khác biệt cho con trẻ. Không còn bó hẹp trong bốn bức tường, trẻ được lớn lên giữa không gian mở gắn với các tiện ích vui chơi, giải trí. Sự gần gũi với thiên nhiên cùng môi trường cộng đồng thân thiện giúp hành trình phát triển trở nên toàn diện hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cùng với thời gian, cộng đồng cư dân sẽ trở thành tài sản quý giá nhất tại The Rise. Những cuộc gặp gỡ thường ngày mở ra các mối quan hệ bền chặt và cả những cơ hội hợp tác, kinh doanh. The Rise, vì thế, không chỉ đơn thuần là một dự án nhà ở mà còn là một hệ sinh thái sống - nơi các giá trị xã hội và kinh tế cùng song hành.