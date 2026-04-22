Nhận nhà khi thanh toán 50% – cơ hội hiếm tại trung tâm cảng biển quốc tế từ Maison Grand

Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM liên tục neo ở mức cao, các chính sách thanh toán linh hoạt trở thành yếu tố được người mua đặc biệt quan tâm. Việc nhận nhà khi mới thanh toán 50% tại Maison Grand vì thế được xem là điểm hiếm trên thị trường, nhất là khi dự án nằm trong khu vực định hướng phát triển thành trung tâm cảng biển quốc tế. Chính sách này giúp người mua giảm áp lực tài chính ban đầu, đồng thời mở ra cơ hội sở hữu bất động sản sớm khi dư địa tăng giá của khu vực vẫn còn.

Chính sách “nhẹ vốn” trong bối cảnh giá nhà leo thang

Theo ghi nhận, tại TP.HCM, để nhận bàn giao căn hộ, người mua thường phải thanh toán từ 70–95% giá trị sản phẩm. Điều này khiến nhiều khách hàng phải sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hoặc chịu áp lực dòng tiền trong thời gian ngắn. Việc một dự án cho phép nhận nhà khi thanh toán 50% vì thế được xem là khá hiếm trên thị trường hiện nay.

Maison Grand thu hút cả người mua ở thực và giới đầu tư bởi mức giá đi kèm chính sách cực kỳ ưu đãi

Với Maison Grand, khách hàng có thể nhận nhà khi mới thanh toán một nửa giá trị căn hộ, phần còn lại được giãn tiến độ sau bàn giao. Chính sách này giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, đồng thời tận dụng dòng tiền khai thác để cân đối khoản thanh toán tiếp theo. Đây cũng là lợi thế đáng chú ý trong bối cảnh thị trường đang hướng đến những sản phẩm có thể khai thác sớm, giảm thời gian “đóng băng” vốn.

Đơn cử, với căn hộ khoảng 2,2–2,5 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 1,1–1,25 tỷ đồng đã có thể nhận nhà. Phần còn lại có thể cân đối bằng nguồn tài chính cá nhân hoặc dòng tiền cho thuê sau bàn giao. Khi dự án đi vào vận hành, mức thuê dự kiến từ 8–12 triệu đồng/tháng có thể giúp tạo nguồn thu ổn định, hỗ trợ kế hoạch tài chính dài hạn.

Mức giá cạnh tranh so với mặt bằng căn hộ TP.HCM

Thị trường căn hộ TP.HCM thời gian gần đây ghi nhận mặt bằng giá cao tại nhiều khu vực. Các dự án khu Đông và khu Nam phổ biến từ 60–90 triệu đồng/m², trong khi khu trung tâm có nơi vượt mốc 100 triệu đồng/m². Ngay cả những khu vực ven đô, giá căn hộ mới cũng dao động quanh mức 45–60 triệu đồng/m², khiến cơ hội tiếp cận nhà ở ngày càng thu hẹp.

Mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM ghi nhận mức giá tăng vượt bậc

Ở mặt bằng giá hiện tại, Maison Grand được đánh giá có mức giá còn dư địa so với mặt bằng chung, đặc biệt khi dự án nằm trong khu vực được quy hoạch phát triển thành đô thị cảng biển quốc tế. Khi đặt trong tương quan với mặt bằng giá hiện tại tại TP.HCM, việc sở hữu căn hộ với tổng giá trị khoảng hơn 2 tỷ đồng, đi kèm chính sách thanh toán 50%, được xem là mức tiếp cận tương đối “mềm” đối với người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, những dự án có mức giá tốt ở giai đoạn sắp hoàn thiện thường ghi nhận dư địa tăng trưởng khi hạ tầng đồng bộ và cộng đồng cư dân hình thành. Đây cũng là yếu tố khiến các chính sách thanh toán linh hoạt, đặc biệt là nhận nhà sớm, trở thành điểm hút khách trong giai đoạn hiện nay.

Cơ hội cuối sở hữu nhà tại trung tâm cảng biển quốc tế

Bên cạnh chính sách tài chính, Maison Grand còn hưởng lợi từ định hướng phát triển khu vực thành trung tâm cảng biển quốc tế của TP.HCM. Sự phát triển của hệ thống logistics, công nghiệp và dịch vụ kéo theo nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực lớn, góp phần đảm bảo tính thanh khoản và khả năng khai thác của bất động sản. Đặc biệt, dự án đang hướng tới cột mốc bàn giao vào cuối quý 2/2026 - thời điểm bàn giao trùng với thời điểm vận hành của loạt hạ tầng trọng điểm quốc gia trong đó nổi bật có sân bay quốc tế Long Thành. Khi sân bay hoạt động sẽ kéo theo một lượng lớn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại đây.

Dự án không chỉ có mức giá hấp dẫn chỉ từ 33tr/m2 mà còn sở hữu các đơn vị kiến tạo giúp gia tăng giá trị trong tương lai

Khi hạ tầng khu vực từng bước đồng bộ, các dự án nằm trong lõi đô thị cảng được dự báo sẽ hưởng lợi từ nhu cầu an cư và làm việc ngày càng tăng. Trong khi nguồn cung mới tại khu vực trung tâm không còn nhiều, những sản phẩm sắp hoàn thiện, mức giá còn cạnh tranh và tiến độ thanh toán linh hoạt như Maison Grand trở nên đáng chú ý trên thị trường.

Đặc biệt, chính sách nhận nhà khi thanh toán 50% giúp người mua chủ động hơn về dòng vốn, đồng thời sớm đưa tài sản vào khai thác. Kết hợp với vị trí thuộc khu vực cảng biển quốc tế tương lai, kế cạnh sân bay quốc tế Long Thành, Maison Grand không chỉ đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở mà còn mở ra dư địa gia tăng giá trị, thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.