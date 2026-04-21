Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thanh tra Chính phủ điểm danh loạt dự án 'bỏ quên' quỹ đất 20% nhà ở xã hội

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Một trong những nội dung đáng chú ý, việc nhiều chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

Quỹ đất 20% bị “bỏ quên”

Một góc dự án Khu đô thị sinh thái Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm cũ). Ảnh: Lộc Liên.

Theo kết luận thanh tra, dù Hà Nội là địa bàn có nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội (NOXH), đặc biệt đối với người lao động thu nhập thấp, song việc quy hoạch, quản lý và sử dụng quỹ đất 20% dành cho NOXH vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong giai đoạn 2011–2012, có tới 8 dự án khu đô thị, nhà ở quy mô từ 10ha trở lên được phê duyệt quy hoạch nhưng không bố trí quỹ đất 20% theo quy định. Bên cạnh đó, 4 dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép nộp tiền thay thế quỹ đất này và phải bố trí quỹ đất tại vị trí khác, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được thực hiện. Ngoài ra, 3 dự án khác dù có bố trí quỹ đất nhưng không đủ diện tích theo yêu cầu.

Đáng chú ý, tại Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương (Nam Từ Liêm cũ), việc bố trí gần 6.900 m² đất biệt thự sinh thái để phát triển nhà ở xã hội bị đánh giá là thiếu khả thi, không phù hợp với đối tượng thu nhập thấp. Trong khi đó, một dự án nhà ở phục vụ cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương lại bị điều chỉnh đưa vào quỹ đất 20% nhà ở xã hội, đi ngược mục tiêu quy hoạch ban đầu.

TTCP chỉ ra, trong thời gian dài, Hà Nội chưa theo dõi riêng việc thu, chi khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% khi chủ đầu tư lựa chọn nộp tiền thay thế. Việc thu nộp không được hạch toán riêng mà gộp chung vào tiền sử dụng đất, dẫn đến thiếu minh bạch và khó kiểm soát.

Đáng nói, dù nguồn thu từ quỹ đất 20% là rất lớn, thành phố lại chưa bố trí nguồn lực tương ứng để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Thực tế, 10 dự án đã có quỹ đất dành cho nhà ở xã hội nhưng chưa được triển khai xây dựng bằng vốn ngân sách, trong khi nhu cầu thực tế ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn lên thị trường và an sinh xã hội.

Buộc bố trí đủ quỹ đất, xử lý chủ đầu tư vi phạm

Công ty cổ phần Tasco là Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Xuân Phương (Foresa Villa) tại phường Xuân Phương

Từ những tồn tại trên, TTCP yêu cầu Hà Nội khẩn trương chấn chỉnh và thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Bố trí đủ quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong năm 2026 đối với các dự án đã vi phạm, bao gồm 8 dự án không bố trí, 4 dự án nộp tiền thay thế nhưng chưa bố trí quỹ đất khác và 3 dự án bố trí thiếu diện tích. Yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng triển khai xây dựng nhà ở xã hội theo tiến độ; trường hợp không thực hiện sẽ bị xử lý, thậm chí thay thế chủ đầu tư hoặc thu hồi quỹ đất để Nhà nước trực tiếp đầu tư.

Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, khu công nghiệp nhằm bảo đảm quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sử dụng hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất 20% để đầu tư các dự án phục vụ người thu nhập thấp. Hoàn thiện cơ chế, rút ngắn thủ tục hành chính để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung cho thị trường.

Đối với Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, yêu cầu rà soát, xử lý và bảo đảm bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; trường hợp không thể thực hiện tại dự án, phải bố trí quỹ đất thay thế tại vị trí khác, hoặc thu hồi quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội đã giao cho chủ đầu tư để tổ chức triển khai theo đúng quy định, nếu dự án vẫn còn quỹ đất.

Đối với dự án nhà ở thương mại phục vụ cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cần rà soát, điều chỉnh theo đúng mục tiêu đầu tư và quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước đó.

Từ những thiếu sót, tồn tại, TTCP kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, xem xét và xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến pháp luật về quy hoạch đô thị…Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, quản lý và sử dụng quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội của UBND TP Hà Nội; đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan.

Cùng với đó, cần tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; trên cơ sở đó, áp dụng các hình thức xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật, thông báo kết luận nêu.

