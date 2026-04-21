Bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội tại Đồng Văn: Minh bạch để tạo niềm tin cho người dân

Ngày 20/4, tại Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ cho các khách hàng đủ điều kiện theo quy định.

Ngay từ đầu giờ, đông đảo người dân đã có mặt để tham gia chương trình. Không khí tại khu vực tổ chức diễn ra trật tự, nghiêm túc, các khâu được chuẩn bị bài bản nhằm đảm bảo quá trình bốc thăm diễn ra công khai, minh bạch.

Theo đại diện chủ đầu tư, danh sách khách hàng tham gia đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai. Các bước từ kiểm tra hồ sơ, xác nhận điều kiện đến tổ chức bốc thăm đều được thực hiện theo đúng trình tự, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn được đầu tư xây dựng với quy mô 4 tòa nhà cao 9 tầng, tổng cộng 564 căn hộ, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp.

Việc áp dụng hình thức bốc thăm giúp đảm bảo tính công bằng trong việc lựa chọn căn hộ, đồng thời tạo sự minh bạch trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội.

Chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch, các khách hàng tham gia được hướng dẫn đầy đủ về quy trình và quyền lợi, góp phần tạo sự yên tâm trong quá trình lựa chọn căn hộ.

Việc tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ tại dự án được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với các dự án nhà ở do Nhà nước và doanh nghiệp triển khai.