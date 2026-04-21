Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội tại Đồng Văn: Minh bạch để tạo niềm tin cho người dân

P.V

Ngày 20/4, tại Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ cho các khách hàng đủ điều kiện theo quy định.

Ngay từ đầu giờ, đông đảo người dân đã có mặt để tham gia chương trình. Không khí tại khu vực tổ chức diễn ra trật tự, nghiêm túc, các khâu được chuẩn bị bài bản nhằm đảm bảo quá trình bốc thăm diễn ra công khai, minh bạch.

z7747340917206-dea8f33080db8efae555801b29e5b579.jpg

Theo đại diện chủ đầu tư, danh sách khách hàng tham gia đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai. Các bước từ kiểm tra hồ sơ, xác nhận điều kiện đến tổ chức bốc thăm đều được thực hiện theo đúng trình tự, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

z7747339287991-15dc39be7043191bc6376819d876b035.jpg

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn được đầu tư xây dựng với quy mô 4 tòa nhà cao 9 tầng, tổng cộng 564 căn hộ, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp.

Việc áp dụng hình thức bốc thăm giúp đảm bảo tính công bằng trong việc lựa chọn căn hộ, đồng thời tạo sự minh bạch trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội.

z7747342918815-904736836d7bcea2db5e1c5e4dfe5003.jpg
z7747342122213-500de3c132e0f586d1a3d6ab963ea988.jpg

Chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch, các khách hàng tham gia được hướng dẫn đầy đủ về quy trình và quyền lợi, góp phần tạo sự yên tâm trong quá trình lựa chọn căn hộ.

z7747338113503-51d6f7b2bbee9f7ede57b1750489811a.jpg

Việc tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ tại dự án được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với các dự án nhà ở do Nhà nước và doanh nghiệp triển khai.

#nhà xã hội #Đồng Văn #bốc thăm #căn hộ #minh bạch #ninh bình

