1 năm nhìn lại: Cần Giờ 'thức giấc' cùng siêu đô thị biển

Sau một năm kể từ ngày khởi công dự án Vinhomes Green Paradise (19/4/2025), Cần Giờ ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét cả về diện mạo hạ tầng lẫn nhịp sống kinh tế - xã hội. Từ một vùng ven còn hoang sơ, nơi đây đang dần trở thành điểm đến sôi động với các hoạt động cộng đồng, văn hóa và thể thao quy mô lớn.

Từ vùng ven trầm lắng đến điểm hẹn sôi động

Thực tế tại khu vực triển khai dự án Vinhomes Green Paradise cho thấy những thay đổi đáng kể. Nhiều hạng mục hạ tầng quy mô lớn được triển khai đồng loạt, từ san lấp mặt bằng đến hình thành các tuyến đường nội khu. Công trường luôn duy trì mật độ cao về máy móc, phương tiện và nhân lực, tạo nên nhịp thi công liên tục.

So với thời điểm trước khởi công – khi khu vực chủ yếu là đất ven biển và bãi bồi, hạ tầng hạn chế, dịch vụ chưa phát triển – diện mạo hiện nay đã có sự khác biệt rõ rệt. Các bãi đất trống dần được thay thế bằng những trục đường định hình, từng khu bước đầu lộ diện.

Công trường Vinhomes Green Paradise lột xác sau 1 năm khởi công

Với tốc độ triển khai thần tốc, nhiều tuyến đường, khu thấp tầng tại dự án đã thành hình

Không chỉ trong phạm vi dự án, khu vực lân cận cũng chuyển mình theo. Dịch vụ ăn uống, lưu trú nhỏ lẻ xuất hiện ngày càng nhiều nhằm phục vụ kỹ sư, công nhân và khách khảo sát. Nhịp sống địa phương vì thế trở nên sôi động hơn so với sự yên ả trước đây.

Đáng chú ý, sự xuất hiện liên tục của các hoạt động cộng đồng đã góp phần thay đổi hình ảnh Cần Giờ. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lễ hội xuân Green Paradise Tet Fest thu hút hơn 50.000 lượt khách với nhiều không gian trang trí quy mô như gốc mai cổ thụ trăm năm tuổi, vườn mai hàng trăm gốc, cây lì xì khổng lồ hay các cụm khinh khí cầu rực rỡ. Các tuyến đường đèn lồng, đường hoa và thuyền hoa tạo nên không khí du xuân sôi động, phù hợp với nhiều nhóm khách, đặc biệt là các gia đình.

Lễ hội Xuân Cần Giờ hút hơn 50.000 lượt khách, khởi đầu cho chuỗi lễ hội tại siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Ngày 19/4, hơn 1.000 người tham gia giải đi bộ Green Family Walk với chủ đề “Đồng hành tiến bước - Di sản xanh truyền đời”. Không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, sự kiện còn tạo không gian kết nối giữa con người với hệ sinh thái ven biển.

Các hoạt động cộng đồng, dành cho gia đình đã nhanh chóng định hình Vinhomes Green Paradise thành điểm đến an cư, thiên đường sức khỏe cho gia đình

Những cung đường từng vắng vẻ nay trở nên nhộn nhịp với dòng người tham gia các hoạt động ngoài trời. Chuỗi sự kiện liên tiếp đã góp phần định hình diện mạo mới, giúp Cần Giờ dần thoát khỏi hình ảnh vùng ven trầm lắng.

Dự kiến ngày 1/5 tới, khu vực sẽ tiếp tục đón thêm các sự kiện lớn, trong đó có giải marathon quy mô khoảng 5.000 vận động viên. Sự kiện này được kỳ vọng là điểm nhấn đáng chú ý, góp phần gia tăng sức hút du lịch.

Kỳ vọng hình thành đô thị biển năng động

Sự thay đổi nhanh chóng của khu vực cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Ông Hoàng Minh Thắng, một nhà đầu tư tại TP.HCM, nhận định việc tổ chức các hoạt động cộng đồng ngay từ giai đoạn đầu cho thấy định hướng phát triển không chỉ dừng ở hạ tầng. “Các sự kiện quy mô lớn cho thấy mục tiêu hình thành một đô thị biển năng động, có đời sống văn hóa và khả năng thu hút du khách từ sớm”, ông Thắng nói.

Theo ông, với quy mô dự án lớn, những kết quả bước đầu sau một năm có thể xem là khá nhanh, phần nào phản ánh năng lực triển khai của chủ đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động.

Ở góc nhìn khác, chị Minh Thoa – nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội – cho rằng tiến độ là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin. “Dự án phải có triển khai thực tế, hình hài rõ ràng thì nhà đầu tư mới yên tâm xuống tiền”, chị nói.

Dự án được khách hàng, giới đầu tư đánh giá cao từ quy hoạch đến năng lực triển khai

Bên cạnh đó, tiềm năng du lịch dài hạn của Cần Giờ cũng được đánh giá cao. Với lợi thế ven biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, khu vực này được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của TP.HCM – yếu tố quan trọng giúp duy trì dòng khách ổn định trong tương lai – dự kiến tới 40 triệu khách mỗi năm.

Song song với phát triển nội khu, hạ tầng kết nối được xem là yếu tố quyết định. Nhiều chuyên gia cho rằng khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành – đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với 13 phút di chuyển, khoảng cách giữa Cần Giờ và trung tâm TP.HCM sẽ được rút ngắn, tạo điều kiện thu hút cả du khách lẫn cư dân.