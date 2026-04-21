Eurowindow: 24 năm kiến tạo chuẩn mực sống với cửa thông minh chống ồn, tiết kiệm điện tại Việt Nam

Từ những sản phẩm cửa uPVC lõi thép hiện đại lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, góp phần thay đổi thói quen của người dùng Việt, suốt 24 năm qua, Eurowindow đã khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về vật liệu xây dựng xanh và tiên phong trong cuộc cách mạng “cửa thông minh”, nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa kiến trúc đô thị Việt Nam.

Eurowindow và hành trình 24 năm dẫn đầu ngành cửa tại Việt Nam

Năm 2002, Eurowindow tạo nên cú đột phá trên thị trường khi tiên phong đưa cửa uPVC hiện đại tiêu chuẩn châu Âu về Việt Nam. Sự xuất hiện của thương hiệu cửa Eurowindow đã thiết lập một định nghĩa hoàn toàn mới về "cửa chất lượng cao": kín khít, bền bỉ và phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

Từ nền tảng thành công với cửa uPVC, Eurowindow không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, từng bước xây dựng hệ sinh thái giải pháp vật liệu xây dựng hoàn thiện. Năm 2007, doanh nghiệp ra mắt dòng cửa nhôm cao cấp và hệ vách nhôm kính lớn, nhanh chóng trở thành lựa chọn chủ lực cho các công trình quy mô lớn. Với đặc tính nhẹ, bền, chịu lực tốt và tính thẩm mỹ cao, các sản phẩm này góp phần định hình kiến trúc hiện đại tại Việt Nam. Tiếp đó, dòng cửa gỗ ứng dụng công nghệ biến tính ra đời, sử dụng nguyên liệu đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững, đáp ứng đồng thời yêu cầu thẩm mỹ và yếu tố môi trường. Đáng chú ý, hệ cửa nhôm cầu cách nhiệt đánh dấu bước tiến quan trọng khi giải quyết bài toán tiết kiệm năng lượng cho công trình. Với khả năng giảm truyền nhiệt, tăng hiệu suất vận hành, dòng sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng trong các dự án cao cấp.

Eurowindow cung cấp giải pháp cửa cách âm, cách nhiệt hiệu quả, kết hợp thẩm mỹ cao, góp phần nâng cao tiện nghi cho hàng triệu ngôi nhà Việt

Từ cửa uPVC, cửa nhôm đến cửa gỗ, mỗi dòng sản phẩm đều góp phần định vị Eurowindow là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực cửa và vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Kỷ nguyên 4.0: Từ giải pháp sống xanh đến hệ sinh thái thông minh

Những năm gần đây, Eurowindow tiếp tục ghi dấu ấn với chiến lược đổi mới dựa trên công nghệ 4.0, mở ra kỷ nguyên “cửa thông minh”. Các sản phẩm thế hệ mới tích hợp nhiều tính năng hiện đại như điều khiển bằng giọng nói, nhận diện khuôn mặt, cảm biến thời tiết, điều khiển từ xa qua thiết bị di động… giúp nâng cao trải nghiệm sống tiện nghi và an toàn.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các giải pháp tiết kiệm năng lượng như kính Low-E, hộp kính bơm khí trơ, rèm tích hợp trong kính hay kính điện đổi màu. Những công nghệ này giúp giảm tiêu thụ điện năng, hạn chế bức xạ nhiệt nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên cho không gian.

Sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và vật liệu xanh không chỉ mang lại tiện ích cho người sử dụng, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững trong ngành xây dựng.

Sau 24 năm phát triển, sản phẩm Eurowindow đã hiện diện tại hàng trăm nghìn công trình trên cả nước, từ nhà ở, chung cư, văn phòng đến các công trình trọng điểm quốc gia như Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, trụ sở các bộ, ngành hay các cảng hàng không quốc tế.

Eurowindow là đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống cửa chống cháy cho Tòa nhà Quốc hội

EA65 & EA68i: "Át chủ bài" thế hệ mới cho kiến trúc tương lai

Tiếp nối hành trình tiên phong trong lĩnh vực vật liệu xây dựng xanh, Eurowindow đang chuẩn bị ra mắt thế hệ cửa nhôm mới EA65 và EA68i với đặc tính tối ưu hiệu năng, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng xu hướng phát triển bền vững của các công trình hiện đại. Các hệ cửa nhôm thế hệ mới có kết cấu được tối ưu nhằm đảm bảo độ ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nâng cao khả năng chịu lực và độ bền theo thời gian. Các chi tiết như gioăng EPDM cải tiến hay thiết kế đồng bộ khung, cánh không chỉ giúp tăng độ kín khít, hạn chế thấm nước mà còn mang lại trải nghiệm vận hành êm ái. Khả năng giảm tiếng ồn lên tới 33 dB góp phần kiến tạo không gian sống yên tĩnh cho người sử dụng. Thiết kế linh hoạt với nhiều kiểu mở như mở quay, mở hất, mở lật… cùng bề mặt sơn vân gỗ bền màu cũng giúp sản phẩm phù hợp với đa dạng phong cách kiến trúc.

Cửa nhôm thế hệ mới EA68i tối ưu khả năng chống ồn, chống nóng, tiết kiệm điện năng.

Việc liên tục nghiên cứu, cải tiến và ra mắt các hệ cửa nhôm thế hệ mới cho thấy định hướng rõ nét của Eurowindow trong việc không ngừng nâng cấp chất lượng sản phẩm, hướng tới mục tiêu kiến tạo không gian sống hiện đại, tiện nghi và bền vững.

Đây được xem là bước đi chiến lược, cho thấy định hướng rõ ràng của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng xu thế kiến trúc xanh và phát triển bền vững, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc và nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam.

Hành trình 24 năm không chỉ là câu chuyện về một thương hiệu, mà còn là hành trình tận hiến vì chất lượng sống của người Việt. Với tư duy đổi mới không ngừng, Eurowindow tiếp tục khẳng định vị thế của một Thương hiệu Quốc gia, vững vàng dẫn dắt ngành cửa Việt Nam vươn tầm quốc tế.