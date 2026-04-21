Newtown Diamond: Cất nóc tòa The Ruby – Nâng tầm giá trị độc bản dự án ven biển Đà Nẵng

Vừa qua, tại Đà Nẵng, lễ cất nóc tòa căn hộ The Ruby thuộc tổ hợp Newtown Diamond đã diễn ra với chủ đề “Rise to Shine”, đánh dấu cột mốc hoàn tất phần kết cấu chính của công trình và dự án đi vào giai đoạn hoàn thiện, từng bước hiện thực hóa không gian sống đẳng cấp bên bờ biển đẹp nhất hành tinh.

Với thông điệp “Rise to Shine”, sự kiện mang đến câu chuyện về hành trình vươn cao của Newtown Diamond, từ những bước khởi đầu, bứt phá đến khoảnh khắc tỏa sáng. Thông qua ngôn ngữ ánh sáng, âm thanh và chuyển động, khách mời được dẫn dắt đi qua từng giai đoạn phát triển của một không gian sống đẳng cấp bậc nhất Đà Nẵng.

Lễ cất nóc tòa căn hộ The Ruby thu hút đông đảo nhà đầu tư và khách mời

Cột mốc thi công – Khẳng định năng lực thực thi

Khoảnh khắc thanh thép cuối cùng được lắp đặt trên đỉnh tòa tháp không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn thể hiện rõ một hành trình phát triển có tính kỷ luật, được triển khai bằng năng lực thực thi đồng bộ của chủ đầu tư và các đối tác. Trong bối cảnh thị trường có sự sàng lọc mạnh mẽ, những dự án có thể sớm đi vào vận hành và khai thác thực tế đang trở thành tâm điểm chú ý của khách hàng và nhà đầu tư.

Toàn cảnh nghi thức cất nóc tòa The Ruby

Đại diện chủ đầu tư cho biết: việc hoàn thành phần kết cấu là bước đệm để tăng tốc các hạng mục hoàn thiện, đảm bảo dự án về đích đúng lộ trình, đồng thời sớm đưa sản phẩm vào khai thác, đáp ứng cả nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, hướng tới phát triển Newtown Diamond trở thành không gian hiện đại và đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của chủ nhân căn hộ, qua đó góp phần tiếp tục nâng cao giá trị khai thác và sức hấp dẫn tổng thể cho toàn dự án”.

Ghi nhận tại sự kiện, nhiều khách hàng đánh giá cao những nỗ lực cũng như định hướng vận hành của dự án. Chị Nguyễn Ngọc L. (43 tuổi, Đà Nẵng) cho rằng trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu lưu trú và đầu tư bất động sản ven biển gia tăng, những dự án có khả năng đưa vào khai thác sớm như Newtown Diamond tạo sức hấp dẫn rõ rệt trên thị trường.

Newtown Diamond hội tụ các yếu tố của dự án vàng, mở ra dư địa gia tăng giá trị và khai thác dòng tiền

Vị thế độc bản – Mở rộng dư địa gia tăng giá trị bền vững

Sở hữu vị trí “mặt biển, kề sân gôn” đắt giá tại tâm điểm đường Trường Sa - cung đường kết nối Đà Nẵng và Hội An - cùng hệ tiện ích đồng bộ và pháp lý minh bạch, Newtown Diamond không chỉ mang đến trải nghiệm sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa, mà còn mở ra tiềm năng khai thác lưu trú hấp dẫn hướng đến du khách hạng sang, đem lại dòng tiền dồi dào và ổn định.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, những dự án hội tụ đồng thời lợi thế cảnh quan, kết nối và hệ tiện ích đồng bộ gần như không còn nhiều. Điều này tạo nên dư địa tăng trưởng dài hạn cho Newtown Diamond, đặc biệt khi khu vực phía Nam Đà Nẵng đang được định hướng trở thành cực phát triển mới với loạt quy hoạch hạ tầng và đô thị mang tính chiến lược.

Lễ cất nóc tòa The Ruby vì vậy không chỉ là một dấu mốc kỹ thuật quan trọng, mà còn mở ra bước chuyển quan trọng trong hành trình hoàn thiện dự án. Với định hướng phát triển rõ ràng và nền tảng giá trị bền vững, Newtown Diamond đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, hướng tới trở thành một biểu tượng sống mới tại Đà Nẵng.