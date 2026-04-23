Đồng Nai chỉ đạo 'nóng' về trụ sở dôi dư sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - Ngày 23/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo 'nóng' về công tác bảo đảm tài sản công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.

Chỉ đạo "nóng" của UBND tỉnh Đồng Nai diễn ra trong bối cảnh trước đó, báo Tiền Phong có bài phản ánh "Hiện trạng nhiều trụ sở bỏ hoang, cỏ mọc um tùm... ở Đồng Nai".

Bài viết chỉ ra nhiều trụ sở, cơ quan, đơn vị sự nghiệp nằm trên các khu đất "vàng" ở Đồng Nai sau nhiều năm bỏ hoang, không hoạt động đang có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Chỉ sau khoảng 2 năm bỏ hoang trụ sở Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai cũ xuống cấp trầm trọng

Ngày 22/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long đã ký văn bản chỉ đạo số 6520 /UBND-KTNS gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các xã, phường về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc sắp xếp, quản lý, xử lý và khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, quản lý, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện; đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện, xác định việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tài sản công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.

Một trụ sở nằm gần UBND tỉnh Đồng Nai, sau nhiều năm không sử dụng trở nên hoang phế, cỏ dại mọc um tùm

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đối với cơ sở nhà, đất dôi dư khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý hoặc lập, trình phương án khai thác, xử lý theo đúng quy định. Đối với phần diện tích vượt định mức: rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp đã tạm bàn giao, tiếp nhận tài sản. Khẩn trương hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Một vị trí 'vàng' khác là trụ sở Cục thuế tỉnh Đồng Nai cũ 'cửa đóng, then cài'

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã thực hiện chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch: cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan sau khi thực hiện chuyển đổi công năng, giao, điều chuyển nhà, đất.

Vị trí gần trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, Nhà khách 71 xuống cấp, khuôn viên làm bãi đỗ xe cá nhân

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm Quản lý tài sản công theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.