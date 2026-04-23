Tây Ninh: Gỡ nút thắt du lịch để bất động sản bùng nổ

Trong khi nhiều địa phương loay hoay tìm động lực tăng trưởng mới, Tây Ninh lại đang chọn một hướng đi rất rõ ràng: đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và khi “nút thắt” lớn nhất của ngành này dần được tháo gỡ, thị trường bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ.

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 1308/KH-UBND, đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh hướng tới doanh thu du lịch khoảng 21.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 30% mỗi năm. Tổng doanh thu giai đoạn 2026 đến 2030 ước đạt trên 70.000 tỷ đồng, con số cho thấy quy mô thị trường đang mở rộng rất nhanh.

Không chỉ doanh thu, lượng khách cũng được đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh. Đến năm 2030, Tây Ninh dự kiến đón khoảng 16,5 triệu lượt khách, tăng trưởng trung bình 12% mỗi năm, với tổng lượt khách trong 5 năm đạt khoảng 65,5 triệu lượt.

Những con số này không đơn thuần là mục tiêu, mà phản ánh một chiến lược rõ ràng: biến du lịch thành động lực dẫn dắt toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và đô thị.

Dù ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với khoảng 8,8 triệu lượt khách và doanh thu 6.500 tỷ đồng năm 2025, du lịch Tây Ninh vẫn tồn tại một hạn chế cốt lõi khi phần lớn du khách chỉ đi về trong ngày. Điều này khiến giá trị kinh tế chưa được khai thác hết. Khi khách không ở lại, các hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ gần như bị “bỏ trống”.

Chính vì vậy, trong chiến lược mới, Tây Ninh không chỉ tăng số lượng khách mà còn tập trung kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu. Mục tiêu đặt ra là lượng khách lưu trú tăng 18–20% mỗi năm; thời gian lưu trú trung bình đạt 2 tới 3 ngày với khách quốc tế và khoảng 2 ngày với khách nội địa. Mức chi tiêu cũng được nâng lên, với khách nội địa trên 1,2 triệu đồng một người mỗi ngày và khách quốc tế trên 2,5 triệu đồng một người mỗi ngày.

Để hiện thực hóa điều này, tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 3–5 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, đồng thời nâng cấp hệ thống lưu trú hiện hữu. Đây chính là bước đi trực diện nhằm “gỡ nút thắt” lớn nhất của du lịch địa phương.

Khi danh thắng và vị trí cùng hội tụ

Không phải ngẫu nhiên Tây Ninh đặt kỳ vọng lớn vào du lịch. Địa phương này sở hữu hệ sinh thái điểm đến đa dạng và có tính kết nối cao.

Nổi bật là Khu du lịch Núi Bà Đen, được xem như biểu tượng du lịch tâm linh tiêu biểu của Việt Nam, kết hợp cùng Tòa Thánh Tây Ninh, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát và các vùng sinh thái đặc trưng cùng hệ thống làng nghề truyền thống tạo nên chuỗi trải nghiệm khép kín.

Đặc biệt, vị trí liền kề TP.HCM, vốn là nguồn khách lớn nhất khu vực, giúp Tây Ninh có lợi thế phát triển du lịch cuối tuần. Thay vì phụ thuộc vào mùa cao điểm, địa phương có thể duy trì dòng khách ổn định quanh năm.

Để biến tiềm năng thành hiện thực, Tây Ninh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và kết nối vùng. Các tuyến cao tốc, trục giao thông liên tỉnh khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giúp địa phương không chỉ là điểm đến “đi và về trong ngày” mà còn phù hợp cho nghỉ dưỡng ngắn ngày, trải nghiệm và lưu trú.

Song song với đó, Tây Ninh sẽ phối hợp mở nhiều tuyến xe buýt đi các xã, phường nội thành TP. HCM để phát triển du lịch. Đây là giải pháp phát triển hạ tầng giao thông dịch vụ kỹ thuật phục vụ du lịch được Tây Ninh tính toán, để đạt được mục tiêu tăng gấp đôi lượng khách du lịch vào năm 2030.

Khi việc di chuyển trở nên dễ dàng, du lịch sẽ trở thành thói quen. Và khi đó, nhu cầu về lưu trú, dịch vụ và không gian trải nghiệm sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.

The Heritage Tay Ninh – mảnh ghép then chốt hoàn thiện hệ sinh thái

Trong chu kỳ phát triển của một địa phương, du lịch thường là bước mở đường, còn bất động sản là lĩnh vực tăng trưởng theo sau. Tây Ninh đang đi đúng quỹ đạo này.

Khi lượng khách tăng, thời gian lưu trú dài hơn và chi tiêu cao hơn, nhu cầu về khách sạn, căn hộ lưu trú, shophouse và khu đô thị dịch vụ sẽ bùng nổ. Đây chính là nền tảng để bất động sản chuyển từ vai trò “đi sau” sang “đồng hành” với du lịch.

The Heritage Tay Ninh - dự án được phát triển tại phường Ninh Thạnh, với vị trí chiến lược thuộc lõi phát triển du lịch Tây Ninh như một lời giải cho bài toán lưu trú và trải nghiệm. Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ – tuyến đường 6 làn xe được xem là trục giao thông huyết mạch của thành phố, khu đô thị có lợi thế kết nối nhanh tới các điểm tham quan lớn. Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 10 phút để đến khu du lịch Núi Bà Đen và khoảng 3 phút tới Tòa Thánh Tây Ninh.

The Heritage Tay Ninh được định hướng trở thành không gian kết hợp giữa sinh sống, thương mại và dịch vụ, phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại, nơi du khách không chỉ “đến” mà còn “ở lại” và “trải nghiệm”.

Việc Tây Ninh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ là một định hướng phát triển, mà còn là bước đi chiến lược để kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới.

Khi những “nút thắt” về lưu trú, hạ tầng và trải nghiệm dần được tháo gỡ, du lịch sẽ tạo ra dòng cầu mạnh mẽ cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ. Và khi đó, bất động sản sẽ không chỉ đi cùng, mà còn trở thành một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ phát triển này. Những khu đô thị có hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đồng bộ và khả năng kết nối tốt như The Heritage Tay Ninh sẽ trở thành điểm dừng chân tự nhiên của du khách, đồng thời là lựa chọn của cư dân và nhà đầu tư thông minh.