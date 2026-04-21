Vinhomes đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng năm 2026

Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026. Công ty thống nhất mục tiêu đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu, 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2026 – cao nhất từ trước đến nay; đồng thời thông qua kế hoạch phát triển chuỗi siêu đô thị thế hệ mới theo tiêu chuẩn quốc tế và kế hoạch chia cổ tức năm 2025.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều thách thức, nhờ hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện và nền tảng nội tại vững chắc, Vinhomes đã đạt được những bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 153.271 tỷ đồng, tăng 49,8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024 - vượt kế hoạch lợi nhuận đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes đã diễn ra thành công vào sáng 21/4/2026

Bước sang năm 2026, Vinhomes tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển các đại đô thị, siêu đô thị trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên các sản phẩm dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch, đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng. Cụ thể:

Về phát triển dự án, Vinhomes sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục các dự án trọng điểm tại các tỉnh thành chiến lược trên cả nước. Trong quá trình quy hoạch và thiết kế, Công ty tích hợp tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) gắn với hệ thống hạ tầng kết nối hiện đại, tâm điểm là các tuyến đường sắt tốc độ cao với mục tiêu kiến tạo các đại đô thị, siêu đô thị đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy dòng cư dân dịch chuyển bền vững tới các trung tâm mới sở hữu hạ tầng tiện ích hiện đại hơn.

Về hoạt động bán hàng, Vinhomes đang và sắp ra mắt các dự án kiểu mẫu tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP HCM..., song hành với việc xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng gia tăng mạnh mẽ, củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường. Đặc biệt, công ty tiếp tục nghiên cứu các chính sách bán hàng đột phá, phương thức bán hàng linh hoạt nhằm kích cầu thị trường, nổi bật là chương trình hỗ trợ lãi suất mua nhà không quá 6%/năm lên tới 5 năm có hiệu lực từ ngày 20/4/2026, qua đó xóa bỏ hoàn toàn tâm lý lo ngại lãi suất biến động, đồng thời kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới.

Về dịch vụ quản lý vận hành đô thị, Vinhomes tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ và chuyển đổi số, duy trì bộ tứ chứng nhận quốc tế gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA8000 trong hoạt động vận hành, mang tới trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, từ đó xây dựng khu đô thị đáng sống bậc nhất cho cư dân Việt Nam và toàn cầu. Song song với yếu tố công nghệ, Vinhomes chú trọng xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, tăng tính gắn kết và trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình văn hóa, giáo dục và hoạt động cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng giúp các khu đô thị duy trì sức sống lâu dài và gia tăng giá trị theo thời gian.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển các đại đô thị Vinhomes trở thành điểm đến văn hóa – du lịch – giải trí – thể thao hàng đầu tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Điển hình như siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chỉ sau chưa đầy 1 năm kể từ ngày khởi công đã tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn toàn quốc như Green Paradise Tet Fest - lễ hội Tết ven biển lớn nhất Đông Nam Bộ tổ chức từ 7/2-28/2/2026, thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự, giải đi bộ Green Family Walk ngày 19/4/2026 đón khoảng 3.000 người, giải chạy uy tín VnExpress Marathon Green Paradise vào dịp 30/4-1/5/2026 quy tụ hơn 5.000 người.

Với bề dày kinh nghiệm trên thị trường bất động sản cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn, năng lực triển khai dự án, bán hàng vượt trội, hệ thống quản trị vững chắc và những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vinhomes đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với các chỉ tiêu kỷ lục: doanh thu dự kiến đạt 285.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 60.000 tỷ đồng, giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam và từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu.

Công ty cũng đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt 60% và 100%, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ nhận 6.000 đồng và thêm 1 cổ phiếu mới.

Kết thúc sự kiện, đại hội đồng cổ đông Vinhomes thông qua các tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án trả cổ tức năm 2025…, tạo nền tảng để công ty tiếp tục bứt phá trong tương lai./.