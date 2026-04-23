Cần Giờ - Nơi đáng sống nhất cho hàng trăm năm tới

75.000 ha rừng ngập mặn, 122km đường bờ biển, chỉ số AQI trung bình dưới 50 - trong khi TP.HCM thường xuyên vượt 100. Đây không phải mô tả một hòn đảo xa xôi, mà là Cần Giờ - vùng đất đang “thức giấc”, cách trung tâm TP.HCM chỉ 13 phút di chuyển khi đường sắt tốc độ cao hoàn thành. Với sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ được đánh giá là nơi đáng sống nhất phía Nam trong hàng trăm năm tới.

“Vùng đất được chọn” bởi mẹ thiên nhiên

“Tôi từng sống ở một căn penthouse view sông Sài Gòn, nhưng cảm giác ở đây hoàn toàn khác”, chị Ngọc Lan, 45 tuổi ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, chia sẻ trong lần đầu tiên đến với biển Cần Giờ để tham dự Giải đi bộ Green Family Walk tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. “Đó không chỉ là view biển xanh mát. Đó là cảm giác được thở, được sống chậm lại. Cảm giác này khiến tôi thực sự nghĩ đến việc sẽ về đây sống nửa đời còn lại.”

Con số thống kê khẳng định cảm nhận của chị. Chỉ số AQI tại Cần Giờ trung bình dưới 50, trong khi nội đô TP.HCM thường xuyên vượt ngưỡng 100, đôi khi lên tới 150 vào những ngày ô nhiễm đỉnh điểm.

Tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển rừng ngập Cần Giờ rộng hơn 75.000 ha, hướng mặt ra đại dương, Vinhomes Green Paradise thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tự nhiên triệu năm tuổi, có khả năng hấp thụ CO₂ gấp 3-5 lần rừng trên đất liền. Chính lớp nền sinh thái này giúp nhiệt độ khu vực luôn duy trì thấp hơn nội đô khoảng 2-3°C, độ ẩm ổn định và không khí giàu ion âm, rất tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, khi nghiên cứu về Cần Giờ, các chuyên gia quy hoạch trong và ngoài nước đặc biệt chú ý đến đến dữ liệu khí tượng tại đây. Trong suốt hàng trăm năm, khu vực này gần như không chịu tác động trực tiếp của bất kỳ cơn bão lớn nào. Sự ổn định hiếm có này là nền tảng cho một mô hình đô thị ven biển có khả năng phát triển bền vững hàng trăm năm.

“Điều tạo nên sức hút lớn nhất của những mô hình ESG++ như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ nằm ở quy mô hay công nghệ, mà còn ở những giá trị vô hình: cảm giác bình an, tái tạo năng lượng tự nhiên, sự cân bằng về tinh thần và một chất sống mà các đô thị truyền thống khó có thể mang lại. Đây chính là “điểm kim cương” tạo nên giá trị vượt trội, bền vững và khó sao chép”, PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, chuyên gia nhiều năm nghiên cứu về các mô hình đô thị biển - sinh thái trên thế giới, nhấn mạnh.

Vịnh Ngọc - “Viên kim cương trên vương miện” siêu đô thị ESG++

Nếu ví siêu đô thị Vinhomes Green Paradise là một chiếc vương miện quyền uy, thì khu Vịnh Ngọc chính là viên kim cương sáng giá nhất trên đỉnh vương miện đó. Đây là khu được ưu ái sở hữu những giá trị độc bản, nơi chuẩn sống ESG++ được hiện thực hóa ở cấp độ cao nhất.

Toàn bộ quy hoạch của Vịnh Ngọc được định hình xoay quanh khái niệm “khoảng thở”. Mật độ xây dựng được kiểm soát dưới 30%, nhường chỗ cho những thảm xanh liên hoàn, công viên xanh rộng lớn và mặt biển hồ tĩnh lặng.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở dòng biệt thự mặt hồ sở hữu bãi biển riêng, một đặc quyền vốn chỉ hiện diện tại những khu nghỉ dưỡng 6 sao danh tiếng, như Maldives hay Monaco. Tại đây, ngày mới không bắt đầu bằng tiếng còi xe hay khói bụi của phố thị, mà bằng làn nước xanh mát, gió biển trong lành, những chuyển động yoga mềm mại dưới nắng sớm, hay nhịp bước thong thả giữa biển trời.

Nghiên cứu từ Đại học Exeter (Anh) năm 2023 chỉ ra rằng: Những người sống gần mặt nước (biển, hồ) có mức độ hạnh phúc cao hơn 6% và tuổi thọ trung bình tăng 5-7 năm so với cư dân đô thị thông thường. Kết hợp với không khí giàu ion âm từ rừng ngập mặn, Vịnh Ngọc không chỉ là nơi ở mà là trạm phục hồi năng lượng và chữa lành tự nhiên.

Anh Minh Khoa (54 tuổi), CEO một startup fintech, mô tả việc mua biệt thự tại Vịnh Ngọc như một “quyết định đúng đắn nhất cuộc đời”.

“Tôi có thể mua penthouse ở Marina Bay Sands, hay biệt thự ở Phuket. Nhưng khi đến tuổi này, tôi tìm kiếm thứ gì đó có ý nghĩa hơn - một nơi ba thế hệ trong gia đình có thể cùng quay về, một tài sản thực sự khan hiếm, và quan trọng nhất, một môi trường giúp tôi sống lâu hơn, khỏe hơn”, anh Khoa chia sẻ.

Trong bối cảnh quỹ đất ở pháp lý lâu dài ven biển ngày càng thu hẹp, sở hữu một tư dinh tại Vịnh Ngọc không còn đơn thuần là đầu tư bất động sản, mà là nắm giữ một tài sản mang giá trị sưu tầm, với khả năng truyền thừa qua nhiều thế hệ.

“Tôi không tìm một nơi để ở tạm. Tôi tìm một nơi mà 100 năm sau, các cháu chắt tôi vẫn tự hào khi nói: Gia đình mình sống ở đây từ thời ông, cụ nội”, anh Khoa tâm sự.