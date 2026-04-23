Ninh Bình kéo dài giải ngân hơn 14.500 tỷ đồng vốn đầu tư công

Minh Đức - Vũ Quỳnh
TPO - Ngày 23/4, UBND tỉnh Ninh Bình đã có quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách cấp tỉnh với tổng số vốn là hơn 14.503 tỷ đồng của 542 dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 1497 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách cấp tỉnh và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

Cầu Thiên Trường thuộc tuyến đường trục phía Nam thành phố Nam Định (cũ).

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh, với tổng số vốn trên 14.503 tỷ đồng của 542 dự án.

Trong số này, có 54 dự án được bổ sung vốn sau ngày 30/9/2025 (năm kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình), với tổng số vốn hơn 6.887 tỷ đồng; 1 dự án quan trọng quốc gia với tổng số vốn 902,2 tỷ đồng; 27 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng với tổng số vốn 722 tỷ đồng; 460 dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí kế hoạch năm sau, với tổng vốn 5.993 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, với tổng số vốn là 5,9 tỷ đồng của dự án Mua sắm Hệ thống chụp cộng hưởng từ phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Mức vốn giải ngân của các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 không vượt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2025 còn lại chưa giải ngân của dự án tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài trước ngày 31/12/2026, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định, tránh thất thoát, lãng phí và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn kéo dài của cơ quan, đơn vị mình và định kỳ báo cáo tiến độ theo quy định.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện; Kho bạc Nhà nước khu vực V hướng dẫn, đẩy nhanh thủ tục thanh toán gắn với công tác kiểm soát chỉ bảo đảm chặt chẽ.

