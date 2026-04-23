Cận cảnh giếng nước tự phun lên cực mạnh ở Gia Lai

TPO - Giếng ở Gia Lai trong lúc khoan tới độ sâu khoảng 150m đã bất ngờ phun cột khí và nước cao gần 15m.

Ngày 23/4, một lãnh đạo UBND xã Chư Prông xác nhận, địa phương đã kiểm tra hiện tượng giếng khoan của hộ dân Lê Danh Lăng (SN 1964, trú tại xã Chư Prông) bất ngờ phun cột khí và nước cao gần 15m.

Giếng nước tự phun lên khiến người dân lo lắng.

Theo ông Lăng cho biết, ngày 18/4, gia đình ông thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để lấy nước tưới cho 1,8ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 15m.

Ngay sau đó, gia đình ông Lăng dừng việc khoan giếng và thanh toán 35 triệu đồng cho đơn vị thi công. Hiện ông Lăng đã dừng việc lấy nước từ khoan giếng, chuyển sang lấy nước từ suối về sản xuất nông nghiệp. Ông cũng đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng và lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí theo cách làm của các hộ dân trong khu vực.

Giếng nước phụt lên cột khí cùng nước rất mạnh, chưa có dấu hiệu giảm.

Cột khí kèm hơi nước bốc lên cao cả trăm mét.

Cán bộ xã Chư Prông đã xuống kiểm tra và khuyến cáo người dân không lại gần khu vực giếng để đảm bảo an toàn, đồng thời làm báo cáo và kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Giếng nước tự phun trong vụ việc.

Năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tới kiểm tra, có báo cáo kết quả khảo sát lỗ khoan tự phun tại xã Ia Kly. Theo kết quả khảo sát xác định, lượng nước và hỗn hợp khí phun cao khỏi miệng lỗ khoan có lưu lượng khoảng 0,2 - 0,3 lít/s; nước có chất lượng khá tốt, hầu hết các thông số phân tích nằm trong giá trị giới hạn theo tiêu chuẩn.

Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên. Giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.