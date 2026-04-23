Xã hội

Hà Nội: Xe tải sụp 'hố tử thần' trên đường Nguyễn Trãi, giao thông ùn dài

Thanh Hà
TPO - Chiều 23/4, xe tải thùng kín di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) bất ngờ bánh sau sụp "hố tử thần" và mắc kẹt lại.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, xe tải thùng kín BKS 89C-281.XX di chuyển theo hướng Ngã Tư Sở đi hầm chui Thanh Xuân (Thanh Xuân, Hà Nội). Khi đến trước số 108 Nguyễn Trãi bất ngờ bánh sau bên phải sụp xuống hố.

Vụ việc khiến xe tải mắc kẹt giữa đường, nghiêng sang 1 bên. Các phương tiện di chuyển qua khu vực trên rất chậm, và ùn dài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an phường sở tại có mặt phân luồng giao thông. Đến 14h30, xe cứu hộ được huy động di chuyển xe tải khỏi hiện trường.

Được biết, khu vực trên vừa thi công công trình, mặt đường bị đào bới và mới được tạm lấp lại, trải nhựa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

