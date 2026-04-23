Chốt hạn xử lý ô nhiễm, vi phạm trật tự xây dựng tại kênh La Khê

TPO - Đối với các "điểm nghẽn" tại kênh La Khê, cơ quan chức năng cho biết sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm các điểm đen rác thải. Riêng vi phạm tại chợ cá La Khê, cơ quan chức năng cũng lên kế hoạch giải tỏa, chậm nhất là ngày 30/6/2027 phải hoàn thành.

Dự án cứng hoá kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh thuộc phường Hà Đông (Hà Nội) được khởi công từ 2019, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Việc thi công còn nhiều bất cập, đất đá vương vãi xuống lòng đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội có quy mô khoảng 51,6 ha, tổng mức đầu tư 7.400 tỷ. Dự án có 2 hạng mục lớn gồm xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút và đường giao thông hai bên bờ kênh.

Dự án cứng hóa kênh La Khê vẫn đang ngổn ngang

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã được hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, tuyến kênh dẫn La Khê và đường giao thông hai bên bờ kênh, được khởi công từ cuối năm 2019, đến nay vẫn chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác GPMB.

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến kênh La Khê, các đoạn thi công trên đường Ngô Quyền (phường Hà Đông) xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải, vật liệu xây dựng ngổn ngang gây mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra nhiều xe chở đất không che chắn làm vương vãi vật liệu xuống lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bùn đất rơi vãi xuống đường trong quá trình thi công kênh La Khê

Trên tuyến đường Nguyễn Thanh Bình, tại khu vực chợ cá La Khê (phường Dương Nội), hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập, nước thải chảy thẳng xuống kênh La Khê gây ô nhiễm môi trường. Ban đêm, khu chợ này hoạt động còn sôi động hơn với xe tải lớn nhỏ chở cá, hải sản, gà vịt ra vào để giao, nhập hàng.

Khu chợ cá xả nước thải thẳng xuống kênh La Khê

Được biết, khu chợ này đã bị cơ quan chức năng chỉ ra sai phạm khi xây dựng trái phép trên đất công trình thủy lợi, lấn chiếm trái phép hành lang kênh La Khê.

Đại diện UBND phường Dương Nội cho biết, đối với các điểm đen rác thải tràn lan dọc kênh La Khê, UBND phường sẽ cho kiểm tra thực tế và có biện pháp xử lý, khắc phục ngay.

Riêng đối với chợ cá La Khê, đây là chợ nằm trong chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc xử lý các chợ cóc, chợ tạm hoạt động không đúng quy định. "Thời hạn giải tỏa chợ chậm nhất đến ngày 30/6/2027. Hiện nay phường đang đôn đốc và yêu cầu phía chợ thực hiện đảm bảo hoàn thành trước thời hạn thành phố giao", đại diện phường Dương Nội thông tin.

Dòng nước kênh La Khê ô nhiễm nghiêm trọng

Trước đó vào ngày 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án kênh La Khê. Bí thư Hà Nội nhấn mạnh việc cải tạo, chỉnh trang kênh này không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị, liên quan đến niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Ông yêu cầu phường Hà Đông cùng Ban Quản lý dự án báo cáo rõ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp vào kênh, các trường hợp lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép để xây dựng kế hoạch xử lý triệt để, có lộ trình, bước đi cụ thể.

Các trường hợp vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm, không nể nang, không để tình trạng “nhờn luật”, gây bức xúc trong nhân dân.

Về tiến độ, các gói thầu thi công kênh dẫn nước, ông Thắng yêu cầu phải hoàn thành trước 30/4 và trước 30/6 phải hoàn thành phần hạng mục cảnh quan.

