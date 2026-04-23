Ùn tắc kéo dài trên Nguyễn Trãi: Dân công sở 'chôn chân' hàng giờ, học sinh đến lớp muộn

TPO - Từ hơn 7h ngày 23/4, trên trục đường Nguyễn Trãi xảy ra tình trạng ùn tắc theo cả hai chiều. Đến 9h30, tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Từ 7h ngày 23/4, trên trục đường Nguyễn Trãi đã xảy ra ùn tắc kéo dài cả hai chiều. Theo ghi nhận của Tiền Phong, đến 9h30, tình trạng này chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi có một ô tô gặp sự cố đoạn trước ngân hàng TPBank Nguyễn Trãi (hướng Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi).
Nguyên nhân một phần do công trình chống ngập trên đường Nguyễn Trãi, hướng Ngã Tư Sở - hầm chui Khuất Duy Tiến đang thi công. Bên cạnh đó, sáng 23/4 khu vực này có mưa nên nhiều phụ huynh sử dụng ô tô đưa đón con đi học.
Chị Nguyễn Thị Hà (trú tại phường Thanh Xuân) cho biết gia đình ở đường Nguyễn Huy Tưởng. Sáng nay, lúc 7h15 chị đưa con đến trường tại khu đô thị Royal City bằng ô tô, nhưng đến gần 9h mới tới lớp.
Tương tự, anh Nguyễn Minh Chung cho biết đã phải “chôn chân” trên đường Nguyễn Trãi gần 1 tiếng nên muộn giờ làm. “Tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, mỗi lần đi làm vào giờ cao điểm như một cực hình”, anh Chung chia sẻ.
Được biết, từ 14/3 đến 31/5/2026, một số đoạn đường Nguyễn Trãi được rào chắn phục vụ thi công dự án chống úng ngập nội đô. Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, làm ca đêm và tránh thi công giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc.