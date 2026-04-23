Đại biểu Quốc hội:

'Doanh thu 3 tỷ đồng mỗi năm, hộ kinh doanh chỉ lời 20 triệu/tháng...'

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Với tổng doanh thu 3 tỷ đồng/năm, trung bình mỗi tháng doanh thu 250 triệu đồng, khi trừ tất cả chi phí, hộ kinh doanh lời khoảng 10% - tương đương 20 triệu đồng. "Con số này rất thấp với một hộ gia đình", đại biểu Quốc hội phân tích.

Mở rộng miễn nộp thuế với doanh nghiệp nhỏ

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) nhìn nhận, đây là bước điều chỉnh linh hoạt trong quản lý thuế, đồng thời phản ánh yêu cầu thực tiễn hiện nay, bởi rất nhiều hộ kinh doanh, người dân có ý kiến về ngưỡng 500 triệu doanh thu hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh. Ảnh: Như Ý

Về con số cụ thể, đại biểu cho rằng, mức doanh thu của hộ kinh doanh trong diện miễn thuế không phải 2 tỷ mà phải là 3 tỷ mỗi năm.

Ông phân tích: Mỗi năm doanh thu 3 tỷ đồng, chia bình quân một tháng là 250 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, thuê nhân công.., hộ kinh doanh lời khoảng 10% - tương đương 20 triệu đồng. Mức 20 triệu đồng cho một hộ kinh doanh với 2 vợ chồng, 2 đứa con - với tổng số 4 người trong gia đình, như vậy là rất thấp”, ông Thanh lưu ý.

Nhắc lại tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu chưa đồng tình với ngưỡng 500 triệu đồng, ông đề xuất quy định một khung cứng trong luật với doanh thu tối thiểu và doanh thu tối đa được miễn giảm thuế.

Đối với mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, theo ông, việc cân nhắc quy định cụ thể trong luật cũng là vấn đề cần lưu ý, bởi đây không chỉ là tính kỹ thuật lập pháp mà còn liên quan trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

“Mở rộng ngưỡng miễn nộp thuế doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, về ngắn hạn có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài có thể tạo dư địa để khu vực này phát triển, mở rộng việc làm và tăng thu thuế bền vững hơn”, ông Thanh nói.

Đề xuất ngưỡng sàn và trần từ 1 - 2 tỷ đồng

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) nhìn nhận, nền kinh tế hiện nay vận động rất nhanh, chi phí đầu vào biến động liên tục, nếu mọi tham số thuế đều "đóng khung cứng" trong luật thì chính sách sẽ nhanh chóng lạc hậu, tạo ra độ trễ bất lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Tú Anh lưu ý, việc xác định ngưỡng chịu thuế cần dựa trên nguyên tắc: chỉ đánh thuế khi hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập thực sự cao hơn mức bình quân xã hội.

“Nếu sau khi trừ chi phí, thu nhập của hộ kinh doanh chỉ tương đương người làm công ăn lương, thì đánh thuế không những bất hợp lý mà còn phản tác dụng do chi phí tuân thủ thường lớn hơn số thuế phải nộp”, bà Tú Anh nêu.

Đại biểu phân tích, ngưỡng doanh thu chịu thuế hiện hành là 500 triệu đồng/năm. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người năm 2025 đã đạt 125,5 triệu đồng, và dự kiến năm 2026 đạt khoảng 128 - 130 triệu đồng. Như vậy, ngưỡng hiện tại chỉ tương đương khoảng 4 lần GDP bình quân đầu người - thấp hơn đáng kể so với thông lệ quốc tế.

Từ khảo sát tại các nước có nền kinh tế tương đồng, đại biểu cho hay, khi áp dụng vào điều kiện Việt Nam, mức tương đương sẽ khoảng 1 tỷ đến 1,9 tỷ đồng. Từ cơ sở đó, bà đề nghị quy định: ngưỡng sàn không thấp hơn 1 tỷ đồng và ngưỡng trần không quá 2 tỷ đồng.

“Khoảng này đủ để Chính phủ điều hành linh hoạt theo từng thời kỳ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn do Quốc hội quyết định”, đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Như Ý

Tán thành việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế, nhưng đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) đề nghị làm rõ hơn cơ chế kiểm soát việc thực hiện. Bà Nga cảnh báo về việc phát sinh tình trạng chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền, chia nhỏ điểm bán hoặc đứng tên nhiều người để nằm dưới ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế.

“Chính phủ cần thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu; đồng thời có cơ chế báo cáo định kỳ để bảo đảm việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu thực sự đúng mục tiêu hỗ trợ, không trở thành kẽ hở làm thất thu ngân sách”, bà Nga nêu rõ.

Nữ đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát chống lợi dụng chính sách và vì sao chọn doanh thu mà không phải tiêu chí khác phản ánh sát hơn năng lực tài chính thực của doanh nghiệp?

“Nếu không làm chặt, chính sách rất dễ đúng về mục tiêu nhưng khó bền vững trong thực thi”, bà Nga cho hay.

#hộ kinh doanh #thuế thu nhập #ngưỡng thuế #phát triển doanh nghiệp #quốc hội #Thuế hộ kinh doanh #Ngưỡng thuế với hộ kinh doanh thế nào

