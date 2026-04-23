Sau loạt bài 'Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ': Cơ quan chức năng vào cuộc

TP - Sau loạt bài “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ”, nhiều bạn đọc liên hệ với Tiền Phong phản ánh về tình trạng bị phòng nha khoa tư nhân biến thành “gà” để “vặt lông”. Nhiều cơ quan chức năng như: Cục Thuế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Y tế Hà Nội... cũng đã liên hệ để tìm hiểu vụ việc.

Nên rà soát kỹ các phòng nha khoa

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đã đọc kỹ loạt bài của báo và giao cho các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm tra thông tin. Sau khi có kết quả rà soát, Cục Thuế sẽ trao đổi thông tin tới Tiền Phong.

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cũng thông tin rằng, đã đọc các bài do Tiền Phong phản ánh và giao cho các đơn vị liên quan ở Hà Nội kiểm tra.

Nhân viên nha khoa tư vấn các loại răng sứ

Trong loạt bài, nhóm PV Tiền Phong đã đóng nhiều vai: Từ lễ tân, lao công, tới bệnh nhân… để xâm nhập vào nhiều đơn vị nha khoa, phòng Lab (xưởng gia công, chế tác -PV).

Trong buổi làm việc tại trụ sở báo Tiền Phong, chủ phòng Lab Diamond trên đường Hồng Hà (phường Bạch Đằng-Hà Nội) thú nhận, chiếc răng sứ mà nhóm PV nêu trong bài giá bán khoảng 1 triệu đồng và có hóa đơn. Thế nhưng, phòng nha khoa thẩm mỹ V.H (trên phố Sài Đồng, Hà Nội) niêm yết giá 10 triệu đồng.

Khi bệnh nhân (là PV) yêu cầu xuất hóa đơn đỏ thì nơi này biến báo các hạng mục khác cho khớp với thực tế. Còn chủ phòng Lab Diamond dù khẳng định mũ sứ đó giá khoảng 1 triệu đồng và có hóa đơn xuất, cũng như nguồn gốc (vị này thậm chí còn nói sẽ làm đơn xác nhận), nhưng sau nhiều ngày hứa sẽ công khai (hóa đơn) với báo Tiền Phong vẫn chưa thực hiện.

"Phòng Lab trước đây không cấp phép. Gần đây, Nghị định 96 có đưa vào nhưng cấp làm gì không ai biết. Lab không liên quan tới bệnh nhân. Đưa vào vì một số phòng răng có Lab tại chỗ và họ xin cấp phép, chứ không phải mình định quản”. ông Bùi Quốc Vương- Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội)

Đối với cơ sở nha khoa Adela (Ngọc Trì), Nha Khoa Mạnh Toàn (đường Thạch Bàn) tại Hà Nội (trong bài phản ánh việc không xuất hóa đơn); đại diện Thuế cơ sở 11 Hà Nội cho biết, 2 đơn vị này chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế đã yêu cầu cơ sở nha khoa ký cam kết nếu doanh thu tính thuế đạt 1 tỷ đồng sẽ sử dụng hóa đơn.

Còn với Cty CP nha khoa thẩm mỹ V.H (đường Sài Đồng) xuất hóa đơn cho khách hàng như nói trên, cơ quan thuế đang rà soát thông tin. Theo đại diện cơ quan thuế, doanh nghiệp phải chấp hành đúng quy định xuất hóa đơn đầu vào và xuất hóa đơn đầu ra cho sản phẩm khớp nhau. Nếu không đúng, thuế sẽ xử lý đúng quy định.

Lắm ban bệ, quản lý lỏng lẻo?

Phòng khám nha khoa này có dấu hiệu gian lận về nguồn gốc răng sứ

Trong loạt bài còn nêu nhiều phòng nha khoa, phòng Lab khác. Thực tế, hiện tượng lẩn khuất dòng tiền phổ biến trong ngành nha khoa, nhất là khối tư nhân. Đến mức, bệnh nhân liên quan răng miệng cứ vào phòng nha là hoảng sợ bởi giá quá cao (nhưng ai kiểm soát giá vẫn còn bỏ ngỏ), mà nguồn gốc hiếm khi được công khai.

Thực tế để giám sát một phòng nha khoa hay Lab có đủ ban bệ, từ Sở Y tế tới chính quyền phường, xã… Để làm rõ phần nào câu chuyện trên, trước khi đăng loạt bài, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Bùi Quốc Vương- Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội). Vị này cũng cho biết, quản lý nha khoa gồm các lực lượng cơ bản: Sở Y tế, Phòng văn hóa xã phường, cơ quan công an.

Với phòng khám nha khoa có giấy phép, sau khi cấp phép, Sở Y tế thông báo tới Phòng văn hóa xã hội của xã phường, giao đơn vị này quản lý phòng khám trên địa bàn. Chức năng nhiệm vụ phòng văn hóa xã hội của phường quản lý hằng ngày, phụ trách trực tiếp.

Khi được hỏi về tình trạng nhiều phòng nha thích dọa bệnh nhân, ông Vương nói: “Việc dọa của bác sĩ cũng có cái hay, để bệnh nhân tuân thủ, điều trị sớm. Nên việc này cũng có mặt lợi, mặt hại. Giống như thanh niên đi xe máy với nhau, bố mẹ dọa, đứa sợ đi chậm. Đứa không sợ bố, thì đi nhanh, tai nạn”.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, nha khoa chia thành 5 nhóm: Nhóm 1 là thầy thuốc, thầy giáo tại trường đào tạo ngành y; nhóm 2, bác sĩ làm việc ở bệnh viện công lập làm thêm ngoài giờ hành chính; nhóm 3, bác sĩ nghỉ hưu làm thêm ở bệnh viện; nhóm 4, công ty thành lập phòng khám nha khoa, bác sĩ-người làm thuê, nhóm này hay bị điều hành theo thiên hướng kinh doanh, coi nghề y là kinh doanh ở lĩnh vực như làm đẹp, nha khoa; nhóm 5, hoạt động không phép, hoạt động chui.