Kiểm định đột xuất an toàn đập hồ Sông Than

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã hoàn tất việc lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán kiểm định đột xuất an toàn đập hồ Sông Than, đồng thời đang tiến hành thẩm định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Sáng 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026.

Tại buổi họp, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã cung cấp báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh liên quan đến hồ chứa nước Sông Than sau khi xuất hiện hiện tượng thấm và nứt tại thân đập.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Khánh Hòa, cuối năm 2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện công trình sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường. Cụ thể, tại đỉnh đập xuất hiện một số vết nứt trên lớp bê tông bề mặt và tại một số vị trí trong hành lang thân đập bê tông ghi nhận hiện tượng thấm nước ở tường bên.

Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá toàn diện chất lượng công trình. Ảnh: H.H.

Các tồn tại nói trên đã được đơn vị thi công xử lý, khắc phục trước tháng 11/2025. Nhưng đến nay, nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt và thấm vẫn chưa được đơn vị tư vấn thiết kế làm rõ, chưa có đánh giá cụ thể. Qua kiểm tra thực tế với sự tham gia của các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng xác định việc khắc phục vừa qua chỉ mang tính xử lý tình huống trước mắt.

Để đánh giá chính xác nguyên nhân, cần có phân tích khoa học dựa trên nhiều yếu tố như hồ sơ thiết kế, chất lượng thi công, kết quả giám sát và các dữ liệu liên quan. Vì thế, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở NN&MT tỉnh khẩn trương thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, cùng với sự tham gia của các chuyên gia để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh được giao phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tiếp tục rà soát, đánh giá các tồn tại, kịp thời triển khai biện pháp sửa chữa, đảm bảo an toàn công trình trong quá trình vận hành. Đến nay, Sở NN&MT tỉnh đã hoàn tất việc lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán kiểm định đột xuất an toàn đập hồ Sông Than và đang tiến hành thẩm định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở NN&MT Khánh Hòa sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức kiểm định, báo cáo kết quả kèm theo giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn công trình. Dự kiến toàn bộ quá trình hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Cơ quan chức năng khoan đục thân đập Sông Than để kiểm định. Ảnh: H.H.

Hồ chứa nước Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m3 là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), với tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương và địa phương. Ngày 20/9/2025, công trình này được tổ chức khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập với Ninh Thuận) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công trình hồ chứa nước Sông Than có các hạng mục chính gồm: Đập chính, đập đất (dài hơn 1km) và đập bê tông trọng lực (dài 304m); cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Công trình còn có 2 đập phụ với tổng chiều dài 417,8m.