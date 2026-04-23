Dịch vụ xin giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài uy tín, giá rẻ

Nhà thầu nước ngoài cần có Giấy phép hoạt động xây dựng trước khi triển khai dự án tại Việt Nam.

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là gì?

Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam bắt buộc phải được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng trước khi triển khai dự án, theo quy định của Luật Xây dựng

Đây là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp, cho phép nhà thầu thực hiện công việc trong phạm vi một dự án cụ thể; giấy phép có hiệu lực theo dự án và phải gia hạn nếu thời gian thực hiện kéo dài.

Hình thức hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam?

Nhà thầu nước ngoài có thể tham gia xây dựng tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

• Tổng thầu (General Contractor): Thực hiện toàn bộ hoặc phần lớn gói thầu

• Nhà thầu chính (Main Contractor): Đảm nhận một hoặc nhiều gói thầu quan trọng trong dự án.

• Nhà thầu liên danh (Joint Venture Contractor): Hợp tác với nhà thầu khác để cùng thực hiện

• Nhà thầu phụ (Sub-contractor): Thực hiện một phần công việc theo hợp đồng ký với thầu chính

Dù dưới hình thức nào, nhà thầu nước ngoài đều phải xin giấy phép hoạt động xây dựng riêng cho từng dự án sau khi trúng thầu.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cần được chuẩn bị đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Nhà thầu nước ngoài

Hồ sơ xin cấp giấy phép bao gồm các tài liệu chính sau:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của nhà thầu nước ngoài tại quốc gia mà nhà thầu đăng ký hoạt động.

3. Bản sao hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu

4. Hồ sơ năng lực (kinh nghiệm, công trình đã thực hiện)

5. Báo cáo tài chính kiểm toán 3 năm gần nhất

6. Hợp đồng liên danh hoặc hợp đồng với nhà thầu Việt Nam

7. Bản sao hộ chiếu của người đại diện nhà thầu nước ngoài.

8. Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật).

Toàn bộ tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và công chứng hợp lệ.

Quy trình xin cấp giấy phép

Quy trình xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ: Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2 – Nộp hồ sơ: Nộp tại Sở Xây dựng nơi thực hiện dự án hoặc nơi đặt văn phòng điều hành.

Bước 3 – Thẩm định hồ sơ: Cơ quan nhà nước kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu cần.

Bước 4 – Cấp giấy phép: Cấp giấy phép khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

Bước 5 – Nhận kết quả: Nhà thầu nhận giấy phép và triển khai dự án.

Thời gian xử lý: Thông thường từ 20–30 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ phức tạp, cơ quan chức năng có thể kéo dài thêm thời gian thẩm định.

Vì sao Nhà thầu nước ngoài nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý?

Thủ tục xin giấy phép xây dựng đòi hỏi sự am hiểu pháp luật, trong khi nhà thầu nước ngoài thường gặp khó khăn về ngôn ngữ, quy định pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn trong quy trình hành chính tại Việt Nam. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp mang lại những lợi ích thiết thực như:

• Tiết kiệm thời gian: Hạn chế sai sót, xử lý nhanh

• Đảm bảo pháp lý: Hồ sơ đúng quy định

• Tiết kiệm chi phí: Tránh phát sinh do làm lại hồ sơ

• Hỗ trợ toàn diện: Từ chuẩn bị đến nộp hồ sơ

• Xử lý vướng mắc: Hỗ trợ giải trình với cơ quan nhà nước

