Lãnh đạo đạm Cà Mau nói về nguy cơ cạn mỏ khí

TPO - Lãnh đạo đạm Cà Mau đã có những chia sẻ về thông tin về mỏ khí chính cung cấp cho nhà máy sắp hết trữ lượng, thông tin giá dầu khí tăng cao đẩy giá phân bón, đặc biệt phân đạm tăng gấp đôi.

Ngày 22/4, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (cổ phiếu: DCM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tại đại hội, cổ đông quan tâm tới nguồn khí cho nhà máy đạm hoạt động, khi trữ lượng mỏ khí PM3-CAA (vùng biển chồng lấn Việt Nam - Malaysia) đang cạn dần.

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc DCM - cho biết, từ nay tới trước thềm năm 2028, nguồn khí cho tổ hợp khí - điện - đạm Cà Mau vẫn đủ. Dù giá khí có điều chỉnh tăng, nhưng vẫn có độ chênh với giá đạm, nên lợi ích công ty vẫn đảm bảo.

Vừa qua, PVN đã làm việc với các chủ mỏ để sớm đưa vào khai thác mỏ khí Nam Du - U Minh, Khánh Mỹ - Đầm Dơi để bổ sung nguồn khí cho cụm nhà máy khu vực Tây Nam Bộ, dự kiến các mỏ mới sẽ cấp khí trong giai đoạn 2028-2030. PVN cũng dự kiến đưa 1 nhánh đường ống khí Lô B - Ô Môn về Cà Mau. Do đó, thời gian tới, nguồn khí cho cụm khí - điện - đạm Cà Mau vẫn đảm bảo, trong đó có nhà máy đạm Cà Mau.

Về dài hạn, ông Thanh nhìn nhận các mỏ khí sẽ không thể khai thác mãi, nên nguồn khí để duy trì hoạt động của DCM vẫn phải được tính tới, với nhiều phương án cho dài hạn, trong đó có thể phải phụ thuộc vào nguồn khí LNG (khí hóa lỏng).

Ông Văn Tiến Thanh (thứ 2 từ phải sang) trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Cũng chia sẻ tại đại hội, ông Bùi Minh Tiến - thành viên HĐTV Tập đoàn PVN - khẳng định, tập đoàn đã và đang có nhiều giải pháp đảm bảo nguồn khí không chỉ cho nhà máy đạm Cà Mau, còn cả cụm khí - điện - đạm Cà Mau. Thậm chí, tương lai có thể sẽ mở rộng đầu tư cụm nhà máy này.

Về ảnh hưởng của giá khí và phân bón tăng cao do chiến sự Trung Đông, ông Văn Tiến Thanh cho biết, cuối năm 2025, tổng công ty xây dựng kịch bản cho năm 2026 với mức giá dầu chưa tới 70 USD/thùng, nhưng khi chiến sự nổ ra, có thời điểm giá dầu lên tới 120 USD/thùng. Dù vậy, thời gian qua nguồn cung cũng có sự bổ sung nhất định từ các nguồn khác ngoài Trung Đông, sự thay đổi trong dự trữ của các nước, thậm chí Trung Quốc xuất kho dự trữ để bán khí ra khi giá cao.

Với phân bón, Trung Đông chiếm 20% nguồn cung, đặc biệt với phân đạm (URE), khi chiến sự xảy ra, giá phân bón cũng tăng mạnh. Trước chiến sự, giá URE chỉ 450-500 USD/tấn, nay đã quanh mức 900 USD/tấn. Các loại phân bón khác cũng tăng giá, như phân DAP tăng giá 50%, Kali tăng 40%, NPK cũng tăng mạnh…

Về nguồn phân bón tại Việt Nam, ông Thanh cho rằng, hiện 4 nhà máy sản xuất URE công suất đạt tới 2,6 triệu tấn/năm, trong khi nhu cầu chỉ khoảng 1,8-2 triệu tấn, nên vẫn dư cung để xuất khẩu. “Hiện mùa vụ trong nước chưa tới, nên chúng tôi tận dụng giá phân đạm thế giới đang cao để đẩy mạnh xuất khẩu”, ông Thanh nói và cho biết doanh nghiệp có giải pháp để ngăn đại lý trong nước đầu cơ, vì tương lai giá có thể giảm nếu chiến sự Trung Đông kết thúc sớm.

Năm 2025, DCM đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 17.032 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm, và tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt trên 15.898 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 2.207 tỷ đồng ( sau thuế 1.961 tỷ đồng), vượt 37% kế hoạch và tăng tới 45% so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt hơn 2.229 tỷ đồng.

Năm 2026, DCM đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất hơn 17.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.320 tỷ đồng (sau thuế 1.182 tỷ đồng). Trong đó, công ty mẹ đạt doanh thu hơn 16.117 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng (sau thuế 1.173 tỷ đồng).