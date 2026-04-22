Tân Long cùng đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc phát triển mô hình nuôi cá thu Nhật

Tập đoàn Tân Long cùng Tập đoàn Tài chính Tokyo Kiraboshi (Nhật Bản), Tập đoàn Tài chính BNK và Công ty TNHH MegaPlan (Hàn Quốc) vừa ký kết thành công Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về thúc đẩy mô hình nuôi cá thu Nhật trên đất liền và phát triển thị trường tiêu thụ tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận này, MegaPlan là đơn vị sở hữu công nghệ nuôi trồng thủy sản sinh sản quanh năm thông minh - công nghệ cốt lõi cho mô hình nuôi cá thu Nhật trên đất liền.

Tân Long Group giữ vai trò đối tác chiến lược, đóng góp thế mạnh về hạ tầng thực phẩm, năng lực phát triển chuỗi cung ứng, logistics và hệ thống thương mại nông sản – thực phẩm.

Tokyo Kiraboshi đảm nhiệm vai trò điều phối chiến lược và kết nối tài chính, trong khi BNK Financial Group hỗ trợ kết nối hợp tác khu vực. Trong phạm vi hợp tác vừa ký kết, 4 bên hiện đang xem xét kế hoạch xây dựng mới các cơ sở nuôi cá thu trên đất liền, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, sản lượng nguồn cung cá thu đến từ hoạt động đánh bắt cá trong nước đã giảm một nửa trong vòng 10 năm qua, do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển và áp lực khai thác quá mức. Trong khi đó, cá thu Nhật là một trong những loại hải sản phổ biến nhất, trở thành món ăn hàng ngày trong văn hóa ẩm thực tại Nhật Bản và Hàn Quốc; khiến bài toán đảm bảo nguồn cung ổn định càng trở nên cấp thiết.

Mô hình nuôi cá thu Nhật trên đất liền mà các doanh nghiệp vừa ký kết hợp tác trước hết để phát huy lợi thế nuôi trồng chủ động, thông minh trên nền tảng công nghệ, giảm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên so với nuôi truyền thống. Việc kiểm soát toàn bộ quy trình nuôi cũng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo ra nguồn cung ổn định quanh năm.

Song song với thỏa thuận ký kết hợp tác ghi nhớ, 4 doanh nghiệp từ 3 quốc gia cũng đang nghiên cứu phương án thành lập liên doanh (JV) nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và phát triển dài hạn.

Việc tham gia dự án không chỉ mở rộng hiện diện của Tân Long, một doanh nghiệp Việt tại thị trường quốc tế, mà còn cho thấy định hướng phát triển đa ngành trong hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm của doanh nghiệp.

Từ thế mạnh trong lĩnh vực nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, nông sản, chăn nuôi và chuỗi cung ứng thực phẩm, Tân Long đang mạnh mẽ chuyển đổi sang các mô hình sản xuất công nghệ cao, đồng thời với mở rộng thêm các lĩnh vực mới đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, bền vững trên toàn cầu.

Trước đó, cuối tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Tân Long cũng công bố ký kết với Công ty TNHH Lotte Global Logistics (thành viên Tập đoàn Lotte, Hàn Quốc) Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực logistics nông nghiệp - thực phẩm, hướng tới nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động logistics tại thị trường Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế.

Tập đoàn Tài chính Tokyo Kiraboshi là một trong những tập đoàn tài chính lớn tại Nhật Bản, được thành lập từ năm 2014 sau khi hợp nhất từ 3 ngân hàng lớn. Từ năm 2022, Kiraboshi trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Tập đoàn Tân Long, có vai trò chính trong việc xúc tiến xuất khẩu gạo AAn sang Nhật Bản cùng nhiều hoạt động thúc đẩy giao thương, kết nối doanh nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Với Tập đoàn tài chính BNK (BNK Financial Group Inc), đây là một trong những tập đoàn tài chính lâu đời và lớn mạnh nhất tại Hàn Quốc hiện nay, cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng như: ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản, quỹ đầu tư mạo hiểm, đầu tư khởi nghiệp… không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở khắp các quốc gia châu Á khác.

Trong khi đó, MegaPlan là doanh nghiệp Blue Food – FoodTech (phát triển thực phẩm thủy sản bằng nền tảng công nghệ cao) có trụ sở tại Jeju (Hàn Quốc) với trang trại nuôi trồng thủy sản trên đất liền quy mô khoảng 4.000 m². MegaPlan là doanh nghiệp tiên phong trên thế giới sở hữu công nghệ cá thu sinh sản quanh năm (đã được cấp bằng sáng chế), công nghệ nuôi trồng thủy sản không phụ thuộc vào thiên tai và quản lý chất lượng bằng IoT (internet vạn vật) , AI (trí tuệ nhân tạo).