Kinh tế

Google News

Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025: Dấu mốc chuyển mình của SACOMBANK

P.V

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK; mã chứng khoán: STB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, thông qua nhiều quyết sách quan trọng với tỷ lệ đồng thuận cao.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 của SACOMBANK

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội là việc thông qua chủ trương đổi tên ngân hàng. Theo đó, SACOMBANK dự kiến đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank). Đồng thời, tên viết tắt được chuẩn hóa thành SACOMBANK với nhận diện mới theo hướng hiện đại, rõ nét và dễ nhận diện hơn.

Việc tái định vị thương hiệu không chỉ mang ý nghĩa thay đổi hình ảnh mà còn phản ánh chiến lược chuyển đổi sâu rộng về mô hình hoạt động, hướng tới sự linh hoạt, hiện đại và gần gũi hơn với khách hàng trong kỷ nguyên số. Đây được xem là bước đi cần thiết khi ngành tài chính - ngân hàng đang chịu tác động mạnh mẽ từ công nghệ và sự thay đổi trong hành vi người dùng.

Cùng với đó, Đại hội cũng thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính sang một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với quy mô hoạt động mới và định hướng phát triển dài hạn. Hội đồng Quản trị được ủy quyền triển khai các thủ tục pháp lý liên quan.

Đoàn chủ tọa Đại hội

Kiện toàn bộ máy, tăng tốc tái cấu trúc

Bên cạnh các quyết sách về chiến lược và thương hiệu, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2026 đối với ông Nguyễn Đức Thụy.

Sinh năm 1976, ông Nguyễn Đức Thụy là nhà quản trị có nhiều kinh nghiệm trong điều hành doanh nghiệp đa lĩnh vực. Trước đó, ông đã đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng giám đốc SACOMBANK từ cuối năm 2025 và chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 3/2026.

Cổ đông tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Chỉ trong thời gian ngắn, ban điều hành dưới sự dẫn dắt của ông Thụy đã triển khai nhiều giải pháp mang tính nền tảng như tái cấu trúc tổ chức, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số. Những bước đi này bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của ngân hàng.

Việc bổ sung nhân sự cấp cao được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh SACOMBANK đang đồng thời triển khai nhiều chương trình lớn, từ tái cấu trúc toàn diện đến đổi mới mô hình kinh doanh và phát triển hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ. Nhân sự mới được kỳ vọng sẽ mang lại góc nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

#SACOMBANK #Đại hội cổ đông #kế hoạch 2026 #tên thương hiệu #quản trị #tái cấu trúc #chuyển đổi số

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe