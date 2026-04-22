Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng năm 2026

Sáng 22/4/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) (Mã CK: BSI) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng cùng chiến lược phát triển đến năm 2030 với trọng tâm là số hóa toàn diện và nâng cao năng lực tài chính.

Tại Đại hội, một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của cổ đông là định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 2030 của công ty, trong đó đặt mục tiêu trở thành công ty chứng khoán cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, tổng thể và liên thông trên một nền tảng số hóa. Đặt mục tiêu này, BSC muốn khai thác tối đa hệ sinh thái khách hàng của BSC cũng như các cổ đông chiến lược.

Tại Đại hội đồng cổ đông, BSC dự kiến nâng quy mô vốn chủ sở hữu lên trên 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 – 2027.

Chiến lược này xoay quanh ba trụ cột chính gồm: Tài chính - Công nghệ - Sản phẩm, với điểm nhấn là phát triển nền tảng giao dịch hợp nhất, tích hợp sâu vào hệ sinh thái số của BIDV, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Về năng lực tài chính, BSC dự kiến nâng quy mô vốn chủ sở hữu lên trên 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 – 2027 để mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Về kế hoạch kinh doanh, Đại hội đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 700 tỷ đồng, đồng thời duy trì tỷ lệ vốn khả dụng ở mức tối thiểu 260%. Đây là định hướng tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở thận trọng, phù hợp với bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều biến động, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

Trước đó, trong năm 2025, BSC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 616 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định trong nhiều năm liên tiếp. Tổng tài sản của Công ty đạt trên 16.600 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu là 5.500 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm công ty chứng khoán có nền tảng tài chính bền vững trên thị trường.

Liên quan đến quyền lợi cổ đông, Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Đồng thời, Công ty dự kiến duy trì mức cổ tức 10% trong năm 2026, với hình thức linh hoạt bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo điều kiện thực tế.

Một điểm đáng chú ý khác là kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1, qua đó nâng vốn điều lệ dự kiến lên gần 2.700 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô hoạt động của BSC trong giai đoạn tới.

Đại hội cũng đã hoàn tất việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Với sự đồng thuận cao từ cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để BSC bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực tài chính và khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quý I/2026, tổng doanh thu hoạt động trong kỳ của BSC đạt 697,1 tỷ đồng, tăng hơn 106% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh mẽ của hoạt động tự doanh và cho vay. Lợi nhuận trước thuế của BSC đạt 117,1 tỷ đồng, tăng khoảng 16,7% so với Quý I/2025, lợi nhuận sau thuế đạt 88,8 tỷ đồng, tăng gần 9,5%. Kết quả này cho thấy BSC duy trì đà tăng trưởng trước diễn biến chung của thị trường gặp nhiều áp lực.