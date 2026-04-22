Kinh tế

Vấn đề cổ phần của ông Trầm Bê tác động gì tới Sacombank?

Ngọc Mai
TPO - Ông Phan Đình Tuệ - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Sacombank - cho biết, việc xử lý cổ phần của ông Trầm Bê có ý nghĩa quyết định đối với việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu và đưa Sacombank trở lại trạng thái hoạt động bình thường theo đúng quy định. Hiện tại, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được báo cáo ở mức 5,01% - vẫn cao hơn so với kỳ vọng.

“Điểm nghẽn” cổ phần và áp lực nợ xấu

Tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Sacombank sáng 22/4, ông Phan Đình Tuệ - thành viên HĐQT Sacombank - cho biết, ngân hàng đã xử lý gần như toàn bộ các tồn đọng tài chính, đồng thời trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn là việc xử lý khối cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê - yếu tố được xem là then chốt để ngân hàng hoàn tất quá trình tái cơ cấu và trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

Theo ông Tuệ, trong những năm qua, Sacombank đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. “Đến nay, chúng tôi đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính, đặc biệt là đã trích lập dự phòng đạt 100%”, ông Tuệ nhấn mạnh.

Ông Phan Đình Tuệ - thành viên HĐQT Ngân hàng Sacombank.

Theo ông Tuệ, việc xử lý cổ phần của ông Trầm Bê có ý nghĩa quyết định đối với việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu và đưa Sacombank trở lại trạng thái hoạt động bình thường theo đúng quy định. Hiện tại, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được báo cáo ở mức 5,01% - vẫn cao hơn so với kỳ vọng.

“Chỉ khi xử lý xong cổ phần này thì mới đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, trong đó có tỷ lệ nợ xấu theo quy định”, ông Tuệ nói.

Tuy nhiên, quá trình này không đơn giản do phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý và đặc biệt cần có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Sacombank đã xây dựng phương án và trình cơ quan quản lý từ năm trước, song đến nay vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt do có những thay đổi về chính sách.

Lãnh đạo ngân hàng bày tỏ kỳ vọng việc này có thể được thông qua trong năm 2026. Dù vậy, ông cũng thừa nhận tiến trình xử lý có thể kéo dài nếu gặp vướng mắc khách quan. Hội đồng quản trị cho biết sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý để sớm hoàn tất đề án.

Khả năng thu hồi cao nhưng tiến độ còn phụ thuộc thị trường

Ông Tuệ cho biết thêm, bên cạnh yếu tố nội tại, Sacombank cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh tế. Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động, đặc biệt là các chính sách thuế mới từ Mỹ và những điều chỉnh về thuế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh trong nước.

Ngoài ra, yếu tố kỹ thuật cũng khiến nợ xấu tăng. Trước đây, trong bối cảnh khó khăn, cơ quan quản lý cho phép cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Tuy nhiên, quy định hiện hành không còn áp dụng rộng rãi, buộc ngân hàng phải chuyển nhóm nợ và trích lập dự phòng đầy đủ.

Ông Tuệ cho biết, toàn bộ các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo, chủ yếu là bất động sản, nên khả năng thu hồi vốn về dài hạn là khả quan. Vấn đề nằm ở tiến độ xử lý, vốn phụ thuộc lớn vào thị trường và các thủ tục pháp lý liên quan.

“Khối lượng hồ sơ tồn đọng rất lớn, trong khi việc xử lý tài sản đảm bảo còn nhiều vướng mắc, khiến tiến độ chưa đạt như kỳ vọng”, ông Tuệ nói.

Năm nay, Sacombank xác định sẽ dồn lực tối đa cho công tác xử lý nợ xấu, đồng thời tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để sớm thông qua phương án xử lý cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê. Nếu “nút thắt” này được tháo gỡ, ngân hàng được kỳ vọng sẽ hoàn tất tái cơ cấu, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số tài chính và bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn.

