Sacombank khiến cổ đông bất ngờ

TPO - Sacombank sẽ xin ý kiến các cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên 2026 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank, xin gia hạn đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030, sửa đổi, bổ sung điều lệ và các văn bản quản trị.

Ngày 18/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) công bố tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên 2026. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 9-22/4.

Trong đó, Sacombank xin ý kiến cổ đông thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo phía ngân hàng, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM. Để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

Trụ sở chính hiện tại của Sacombank ở số 266 - 268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Hội đồng quản trị Sacombank đề xuất chuyển địa điểm trụ sở chính hiện tại số 266 - 268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM đến địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam - phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng.

Ngoài ra, Sacombank cũng xin ý kiến cổ đông về gia hạn đề án tái cơ cấu. Theo Sacombank, trong thời gian qua, ngân hàng đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp theo đề án đã được phê duyệt.

Dù Sacombank đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo đề án, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank vẫn ở mức cao và cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý theo lộ trình đã đề ra. Theo STB, việc gia hạn thời gian thực hiện đề án là cần thiết để hoàn thành các mục tiêu của đề án một cách thực chất và bền vững. Sacombank trình cổ đông thông qua việc xin gia hạn thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2030.

Một nội dung khác cũng được Sacombank đề cập là đổi tên ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín là tên gọi từ khi thành lập đến nay, trong xu thế chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của Sacombank.

Sacombank trình cổ đông đổi từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc. Tên giao dịch và tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ Sacombank thành SACOMBANK.