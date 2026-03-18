Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Sacombank khiến cổ đông bất ngờ

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sacombank sẽ xin ý kiến các cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên 2026 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank, xin gia hạn đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030, sửa đổi, bổ sung điều lệ và các văn bản quản trị.

Ngày 18/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) công bố tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên 2026. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 9-22/4.

Trong đó, Sacombank xin ý kiến cổ đông thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo phía ngân hàng, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM. Để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

Trụ sở chính hiện tại của Sacombank ở số 266 - 268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Hội đồng quản trị Sacombank đề xuất chuyển địa điểm trụ sở chính hiện tại số 266 - 268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM đến địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam - phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng.

Ngoài ra, Sacombank cũng xin ý kiến cổ đông về gia hạn đề án tái cơ cấu. Theo Sacombank, trong thời gian qua, ngân hàng đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp theo đề án đã được phê duyệt.

Dù Sacombank đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo đề án, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank vẫn ở mức cao và cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý theo lộ trình đã đề ra. Theo STB, việc gia hạn thời gian thực hiện đề án là cần thiết để hoàn thành các mục tiêu của đề án một cách thực chất và bền vững. Sacombank trình cổ đông thông qua việc xin gia hạn thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2030.

Sacombank trình cổ đông thông qua việc xin gia hạn thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2030.

Một nội dung khác cũng được Sacombank đề cập là đổi tên ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín là tên gọi từ khi thành lập đến nay, trong xu thế chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của Sacombank.

Sacombank trình cổ đông đổi từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc. Tên giao dịch và tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ Sacombank thành SACOMBANK.

#Sacombank lại khiến cổ đông #Sacombank #cổ đông #cổ đông bất ngờ #đại hội cổ đông thường niên #thay đổi địa điểm đặt trụ sở #đề án tái cơ cấu #bổ sung điều lệ

