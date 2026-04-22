Một ngày của người giàu nhất Việt Nam diễn ra thế nào?

Ngọc Mai
TPO - Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết buổi sáng tập thể dục, ăn sáng rồi làm việc. Sau giờ làm, ông Vượng chủ yếu dành thời gian cho gia đình, nảy ra ý tưởng vào nửa đêm sẽ ghi chú lại.

Một ngày làm việc của tỷ phú

Tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng 22/4, một cổ đông đặt câu hỏi về lịch làm việc cá nhân của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Ông Phạm Nhật Vượng cho biết một ngày làm việc của ông khá giản dị và không quá khác biệt so với nhiều người.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Theo vị tỷ phú, ông thường bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục và ăn sáng trước khi bước vào công việc. Sau giờ làm, ông chủ yếu dành thời gian cho gia đình và hạn chế xử lý công việc, trừ những trường hợp thực sự khẩn cấp.

"Thỉnh thoảng nếu nảy ra ý tưởng vào nửa đêm, tôi sẽ ghi chú lại để không bị quên", người giàu nhất Việt Nam chia sẻ.

Không quay lại sản xuất xe xăng

Tại đại hội, cổ đông đặt ra một số câu hỏi liên quan đến định hướng chiến lược. Cổ đông này cho biết, trong 5 năm qua xu hướng xe điện trên thế giới phát triển mạnh, nhưng gần đây nhiều hãng đang quay lại phát triển dòng hybrid. Vì vậy cổ đông hỏi liệu VinFast có điều chỉnh chiến lược theo hướng này hay không.

Cổ đông cũng bày tỏ lo ngại về chi phí mở rộng thị trường và chi phí vận hành của hãng, cho rằng phần mềm trên một số mẫu xe như VinFast VF e34 hay VinFast VF 8 vẫn còn tồn tại một số trục trặc nhất định.

Ngoài ra, cổ đông đặt câu hỏi vì sao trong 2 năm qua doanh nghiệp chưa đẩy mạnh hơn mảng xe cho thuê và dịch vụ tài xế của Xanh SM để sớm chiếm lĩnh thị trường.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng khẳng định, VinFast sẽ kiên định với chiến lược xe điện, không quay lại sản xuất xe xăng truyền thống. Theo ông Vượng, doanh nghiệp đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm kéo dài quãng đường di chuyển, trong đó có phương án sử dụng bộ phận sạc bằng xăng để hỗ trợ trong trường hợp khách hàng ở khu vực thiếu trạm sạc hoặc quên sạc pin, dù xe vẫn vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện.

Liên quan đến hoạt động vận hành, ông Vượng thông tin VinFast đang thực hiện tái cấu trúc các hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhằm tối ưu hệ thống và nâng cao hiệu quả. Với mảng pin - yếu tố then chốt của xe điện - doanh nghiệp đang triển khai chiến lược cân đối giữa nhiều nguồn cung.

Việc tự chủ pin được triển khai theo 3 hướng gồm: Mua từ đối tác, hợp tác sản xuất và tự sản xuất một phần. Ông Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh doanh nghiệp không theo đuổi mô hình tự sản xuất hoàn toàn mà luôn lựa chọn hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng...

Năm 2025, doanh thu thuần của Vingroup đạt 331.800 tỷ đồng, tăng 76 % so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.100 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2024.

Bước sang 2026, Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 485.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 35.000 tỷ đồng.

#Phạm Nhật Vượng #Vingroup #lịch làm việc #tỷ phú Việt Nam #chiến lược kinh doanh #xe điện #VinFast

