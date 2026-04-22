Dân 'khát' dù sống cạnh hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây

TPO - Dù đã nghiệm thu gần 2 năm nay, hồ chứa nước ngọt tại Cà Mau vẫn chưa thể cấp giọt nước nào cho 113.000 người dân, vì chưa có nhà máy xử lý. Trong khi chờ, người dân sống cạnh hồ cũng không được tới lấy nước, buộc phải đi mua nước về dùng.

Clip: Người dân xã Khánh An (tỉnh Cà Mau) 'khát' nước ngay cạnh hồ lớn nhất miền Tây.

Hồ chứa nước ngọt Khánh An (xã Khánh An, Cà Mau) rộng 102ha, dung tích thiết kế 3,85 triệu m3. Hồ chính thức hoàn thành và tích nước từ tháng 5/2024, trở thành hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây. Dù vậy, tới nay nước trong hồ chưa được lấy để phục vụ người dân.

Sống bên bờ hồ Khánh An, ông Lê Văn Thâm (xã Khánh An) cho biết, gia đình ông ở đây gần 20 năm. Dù vùng này có nước ngầm, nhưng để khoan được tới tầng nước ngọt phải rất sâu, chi phí lớn. Do đó, vào mùa khô, mỗi tuần gia đình ông Thâm phải tốn 200.000 - 300.000 đồng mua nước sinh hoạt. "Tiền khoan giếng rất lớn, giờ bỏ tiền khoan rồi sợ sắp tới phải di chuyển chỗ ở thì phí lắm", ông Thâm nói.

Dù nhà chỉ cách hồ nước ngọt Khánh An khoảng 100m, nhưng không sang hồ lấy nước về dùng, phải bỏ tiền mua, ông Thâm lắc đầu: “Không qua được. Chỉ bước chân lên tới mé bờ là người ta đã la rồi, có người canh giữ nghiêm ngặt lắm”. Vì vậy, nhiều hộ dân dù sống kế bên hồ vẫn phải bỏ tiền mua nước về dùng.

Cùng chung cảnh thiếu nước ngọt dù nhà cạnh hồ, ông Nguyễn Văn Thơm (67 tuổi) cũng phải kéo ống mua nước từ những nhà có giếng khoan về dùng. Dù vậy, nguồn nước ngầm bơm về dù mất tiền nhưng chất lượng vẫn rất hạn chế, nhiều phèn.

Nhìn về hồ nước ngọt trong vắt kế bên nhà, ông Thơm bùi ngùi: "Tiếc lắm, phải chi người ta cho dẫn nước hồ về dùng, hoặc được làm cái bồn cao cao một chút, rồi bơm lên đó dẫn về đây cũng được, mà người ta không cho làm. Tội mấy đứa cháu phải lớn lên trong sự thiếu thốn nguồn nước sạch cơ bản nhất".

Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh đã giao sở tổ chức mời gọi, đấu thầu chọn đơn vị đầu tư nhà máy nước sạch tại hồ chứa xã Khánh An.

“Tới nay, sở đã hoàn tất quá trình mời thầu, mở thầu và đang trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu của 3 nhà đầu tư quan tâm. Dự án mở thầu ngày 8/4, thời gian đánh giá hồ sơ là 25 ngày kể từ ngày mở thầu”, vị lãnh đạo Sở NN&MT cung cấp thêm. Cả 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu đều có trụ sở tại TPHCM.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT Cà Mau, dự án hồ chứa nước ngọt tại xã Khánh An được đầu tư để cấp nước sạch cho 113.000 người dân huyện U Minh cũ và vùng lân cận; trữ nước phục vụ sản xuất, hỗ trợ phòng chống cháy rừng khi cần thiết.

Tuy nhiên, để cấp nước được cho người dân cần đầu tư thêm nhà máy xử lý nước sạch và đường ống. Do các hạng mục này chưa được đầu tư nên nước từ hồ chứa chưa được cấp cho người dân như mục tiêu được duyệt của dự án.

Người dân sống cạnh hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây nhưng không có nước dùng.