'Nóng' vấn đề lãi suất

Ngọc Mai
TPO - Mặt bằng lãi suất trở thành một trong những nội dung được cổ đông quan tâm nhất tại mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026, khi nhiều ngân hàng ghi nhận áp lực chi phí vốn gia tăng ngay từ những tháng đầu năm.

Áp lực thanh khoản đẩy lãi suất huy động tăng

Tại ĐHĐCĐ thường niên của Ngân hàng VPBank chiều 22/4, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank - cho biết, lãi suất huy động tăng trong quý I chủ yếu do áp lực thanh khoản toàn hệ thống. Bên cạnh đó, các quy định mới như yêu cầu về dự trữ bắt buộc cũng khiến chi phí vốn của ngân hàng gia tăng.

Theo lãnh đạo VPBank, xu hướng lãi suất cao có thể kéo dài trong ngắn hạn, trước khi dần hạ nhiệt từ cuối quý II và đầu quý III. Dù vậy, tín hiệu tích cực là các ngân hàng thương mại đã đạt được sự đồng thuận trong việc giảm lãi suất sau các cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

“Lãi suất có thể đi ngang một thời gian rồi giảm dần, từ đó tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất kinh doanh”, ông Vinh nhận định.

Toàn cảnh đại hội VPBank chiều 22/4.

Giải thích việc VPBank từng tăng lãi suất huy động, ông Vinh cho biết đây là bước đi nhằm đảm bảo thanh khoản trong bối cảnh ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 ngày gần đây, VPBank đã hai lần điều chỉnh giảm lãi suất và sẽ tiếp tục linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Tại Ngân hàng Sacombank, ông Phan Đình Tuệ - thành viên HĐQT Sacombank - cho biết, thanh khoản thị trường trong quý I còn khó khăn, lãi suất đầu vào tăng cao khiến quy mô tổng tài sản ngân hàng suy giảm so với đầu năm.

Tổng tài sản của Sacombank đạt 861.000 tỷ đồng, giảm 57.000 tỷ đồng; tổng huy động đạt 776.000 tỷ đồng, giảm 60.000 tỷ đồng. Trong đó, huy động từ thị trường 1 giảm 18.000 tỷ đồng. Dù vậy, ngân hàng vẫn nỗ lực cân đối nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng, với dư nợ đạt gần 627.000 tỷ đồng, tăng nhẹ nhưng chưa đạt kỳ vọng đề ra.

Giảm lãi vay, giữ ổn định thị trường

Chiều 22/4, tại ĐHĐCĐ của Ngân hàng SHB, bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB - cho biết, việc thu nhập lãi thuần có thời điểm suy giảm là hệ quả từ chính sách này, cùng với việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm mở rộng thị phần.

Dù biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực, SHB vẫn duy trì tăng trưởng nhờ mở rộng tín dụng hợp lý. Tính đến hết quý I, huy động vốn của ngân hàng tăng 4,5%, trong khi tín dụng tăng 2,15%. Các chỉ số thanh khoản tiếp tục được kiểm soát, tạo dư địa cho điều hành lãi suất linh hoạt.

Bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB.

Đánh giá chung cho năm 2026, lãnh đạo SHB cho rằng, mặt bằng lãi suất hiện cơ bản ổn định quanh mức 6%/năm. Trong thời gian tới, lãi suất huy động và cho vay được kỳ vọng duy trì ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, dù vẫn chịu áp lực từ chi phí vốn và cạnh tranh trong ngành.

Nhìn tổng thể, câu chuyện lãi suất tại mùa ĐHĐCĐ năm nay phản ánh rõ “bài toán kép” của các ngân hàng: Vừa phải đảm bảo thanh khoản và tăng trưởng tín dụng, vừa phải hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Diễn biến trong các quý tới sẽ phụ thuộc lớn vào điều hành chính sách tiền tệ và khả năng cải thiện thanh khoản của toàn hệ thống.

Ngọc Mai
#lãi suất #ngân hàng #thanh khoản #tín dụng #VPBank #Sacombank #SHB

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe