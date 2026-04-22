Lý do Bảo hiểm Bưu điện sụt doanh thu

TPO - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/4, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI) - cho biết thị trường bảo hiểm cạnh tranh ngày càng lớn, các ngân hàng thành lập thêm công ty bảo hiểm.

"Chúng ta ai cũng mong muốn tăng trưởng, nhưng năng lực và sự ưu tiên sẽ dành cho giai đoạn tái cấu trúc và thiết lập nền tảng. Chúng tôi đang tập trung cho mục tiêu này và cũng bị lỡ cơ hội tăng trưởng. Không ai có thể tăng trưởng hai con số khi nền tảng gốc không có", bà Hương nói.

Bà Hương thừa nhận PTI chưa giữ được tốc độ tăng trưởng thị phần bảo hiểm do cạnh tranh ngày càng lớn, các ngân hàng cũng thành lập thêm các công ty bảo hiểm, với hệ sinh thái ngày càng mạnh. Trong bối cảnh này, các công ty bảo hiểm sẽ cần phải thiết lập được chất lượng dịch vụ, có trình độ và chuẩn mực kinh doanh tốt hơn.

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện.

Chủ tịch PTI cho biết, tình trạng mất nhân sự và cạnh tranh tuyển dụng trong ngành cũng gay gắt. Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, công ty cũng chưa thể ưu tiên tuyển dụng ồ ạt, mà tập trung ổn định chức. Những yếu tố này được bà Hương lý giải cho việc trong 2-3 năm vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo coi đây là bước lùi cần thiết để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2026 được kỳ vọng là bước tiến mới, bù lại những gì đã đánh đổi trong giai đoạn trước. Kết quả quý I ghi nhận tăng trưởng doanh thu khoảng 10,5%, lợi nhuận đạt khoảng 80 tỷ đồng.

Về chiến lược dài hạn, lãnh đạo PTI cho biết, trong bối cảnh hành vi khách hàng thay đổi, các hệ sinh thái tài chính phát triển mạnh, doanh nghiệp buộc phải tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao hơn, đồng thời chấp nhận rủi ro khi phát triển các sản phẩm mới.

Tại đại hội, PTI đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bảo hiểm 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, giảm 14,2% so với mức thực hiện năm 2025.

Năm nay, PTI tiếp tục có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PTI. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 60,3 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 603 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông PTI đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu tăng 25%, song không thông qua phương án tăng vốn điều lệ và đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%.