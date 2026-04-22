Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lý do Bảo hiểm Bưu điện sụt doanh thu

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/4, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI) - cho biết thị trường bảo hiểm cạnh tranh ngày càng lớn, các ngân hàng thành lập thêm công ty bảo hiểm.

"Chúng ta ai cũng mong muốn tăng trưởng, nhưng năng lực và sự ưu tiên sẽ dành cho giai đoạn tái cấu trúc và thiết lập nền tảng. Chúng tôi đang tập trung cho mục tiêu này và cũng bị lỡ cơ hội tăng trưởng. Không ai có thể tăng trưởng hai con số khi nền tảng gốc không có", bà Hương nói.

Bà Hương thừa nhận PTI chưa giữ được tốc độ tăng trưởng thị phần bảo hiểm do cạnh tranh ngày càng lớn, các ngân hàng cũng thành lập thêm các công ty bảo hiểm, với hệ sinh thái ngày càng mạnh. Trong bối cảnh này, các công ty bảo hiểm sẽ cần phải thiết lập được chất lượng dịch vụ, có trình độ và chuẩn mực kinh doanh tốt hơn.

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện.

Chủ tịch PTI cho biết, tình trạng mất nhân sự và cạnh tranh tuyển dụng trong ngành cũng gay gắt. Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, công ty cũng chưa thể ưu tiên tuyển dụng ồ ạt, mà tập trung ổn định chức. Những yếu tố này được bà Hương lý giải cho việc trong 2-3 năm vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo coi đây là bước lùi cần thiết để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2026 được kỳ vọng là bước tiến mới, bù lại những gì đã đánh đổi trong giai đoạn trước. Kết quả quý I ghi nhận tăng trưởng doanh thu khoảng 10,5%, lợi nhuận đạt khoảng 80 tỷ đồng.

Về chiến lược dài hạn, lãnh đạo PTI cho biết, trong bối cảnh hành vi khách hàng thay đổi, các hệ sinh thái tài chính phát triển mạnh, doanh nghiệp buộc phải tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao hơn, đồng thời chấp nhận rủi ro khi phát triển các sản phẩm mới.

Tại đại hội, PTI đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bảo hiểm 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, giảm 14,2% so với mức thực hiện năm 2025.

Năm nay, PTI tiếp tục có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PTI. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 60,3 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 603 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông PTI đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu tăng 25%, song không thông qua phương án tăng vốn điều lệ và đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%.

