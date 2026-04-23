Lan tỏa sáng kiến giảm phát thải, mở lối 'việc làm xanh' cho giới trẻ Đà Nẵng

TPO - Nhiều mô hình, giải pháp giảm phát thải thực tiễn trong nông nghiệp, du lịch và cộng đồng do người trẻ triển khai mở ra cơ hội việc làm xanh và khởi nghiệp bền vững cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi xanh.

Ngày 22/4, Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung Vietnam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ hành động và kinh nghiệm về giảm phát thải”.

Các bạn trẻ mang đến hội thảo những mô hình, giải pháp giảm phát thải đã được ứng dụng trong thực tế. Ảnh: Giang Thanh

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ về những giải pháp giảm phát thải trong sản xuất – kinh doanh phù hợp với các loại hình khác nhau cũng như quan điểm về công việc xanh trong bối cảnh giảm phát thải, cơ hội công việc xanh – công việc tử tế cho thanh niên và khởi nghiệp.

Nhiều bạn trẻ cũng giới thiệu các mô hình, dự án, giải pháp giảm phát thải trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, giáo dục, du lịch, cộng đồng….

Chia sẻ về hành trình gần 10 năm thực hành nông nghiệp sinh thái, anh Nguyễn Văn Nhân (HTX Lúa Di Sản Hội An) cho biết hành trình để khôi phục hệ sinh thái lúa nước ở Hội An không dễ dàng bởi chỉ riêng việc thuyết phục các hộ đồng ý chuyển đổi là đã rất khó khăn. Đến nay, HTX có 68 hộ tham gia, bao gồm các thôn Võng Nhi, Thanh Đông, Đông Hòa, Cẩm Châu với diện tích 5 ha, vừa khai thác lúa hữu cơ, vừa phát triển du lịch nông nghiệp.

Chia sẻ về mô hình chuyển đổi trồng lúa hữu cơ ở Hội An.

“Bên cạnh đó, việc phát triển nông nghiệp sinh thái góp phần phục hồi đất và nước, giảm phát thải, tạo môi trường cho nhiều loại động vật phát triển. Các hộ tự tin với định hướng, hỗ trợ nhau sản xuất, tạo liên kết bền vững giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân, biến ruộng lúa thành điểm đến học tập, giao lưu cho du khách, nông dân các địa phương khác”, anh Nhân nói.

Giám đốc HTX Lúa Di Sản Hội An cũng nhìn nhận người trẻ có nhiều cơ hội trong phát triển nông nghiệp sinh thái, không nhất thiết phải “ra ruộng cầm cuốc” mà hỗ trợ trong các hoạt động marketing và truyền thông, quản trị dữ liệu ESG và kế toán carbon, chế biến sâu nâng tầm giá trị hạt gạo, thiết kế và vận hành du lịch trải nghiệm chiều sâu…

“Nông nghiệp sinh thái thực thụ là nơi kinh tế, môi trường và văn hóa giao thoa. Khi đưa tiêu chuẩn ESG và dữ liệu vào ruộng đồng, chúng ta không chỉ đang làm sạch đất đai mà đang kiến tạo một công việc xanh tử tế để thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện của cha ông”, anh Nhân nói.

Du lịch sinh thái, học tập ở Hòa Bắc.

Chia sẻ về du lịch cộng đồng giảm phát thải, đại diện Green Youth Hub cho biết Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa và kết nối du lịch – nông nghiệp – văn hóa – địa phương và bảo tồn di sản.

Dẫn chứng về mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Hòa Bắc (TP. Đà Nẵng), theo đại diện Green Youth Hub, mô hình này tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, phát triển kinh tế bền vững từ lợi thế địa phương. Tuy nhiên, quá trình khảo sát cho thấy sự thiếu thực hành trong giảm phát thải rác tại nguồn, phân loại rác, xử lý rác hữu cơ… ảnh hưởng tới giá trị sinh thái và học tập và HTX đang theo đuổi.

Trên cơ sở đó, nhóm bạn trẻ đã hỗ trợ tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn và hỗ trợ thiết bị vật tư để thực hành giảm phát sinh nhựa, phân loại rác, thiết lập bảng kiểm tra, tự giám sát, xây dựng kế hoạch duy trì, truyền thông du lịch học tập của HTX.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng, hội thảo kỳ vọng thúc đẩy doanh nghiệp, cộng đồng cùng hành động vì chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

“Đặc biệt, chúng tôi mong muốn thúc đẩy các bạn trẻ nhận ra những cơ hội và thách thức, mạnh dạn đưa ra giải pháp để khởi nghiệp xanh, có những công việc xanh, sáng kiến những mô hình giảm phát thải hiệu quả trong cộng đồng”, bà Nga nói.