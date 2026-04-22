Mệt mỏi vì màn hình điện thoại, người trẻ chọn 'sống như bà ngoại'

TPO - Mệt mỏi với nhịp sống hối hả và kiệt quệ trước điện thoại thông minh, nhiều người trẻ tìm về các giá trị truyền thống gắn liền với bà ngoại của họ, được biết đến với thuật ngữ "nonna maxxing".

Giải nghĩa "nonna maxxing"

Sống chậm lại là khao khát ngày càng lớn trong Gen Z những năm qua, sau khi rời ghế nhà trường và nhận ra tự mình mưu sinh không phải điều dễ dàng. Họ quay cuồng trong nhịp sống hối hả, cũng như bị lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính.

Theo Gallup, 68% Gen Z và Gen Y cho biết thường xuyên cảm thấy căng thẳng. Khảo sát về kết nối của Deloitte chỉ ra 53% người trưởng thành từ 18-40 tuổi gặp khó khăn trong việc duy trì thời gian sử dụng màn hình ở mức độ thoải mái, với hơn một nửa Gen Z cho biết họ tương tác với mọi người qua màn hình nhiều hơn trực tiếp.

Cuộc sống hối hả và sự thống trị của công nghệ khiến người trẻ thấy mệt mỏi, kiệt quệ.

Vì lẽ đó, người trẻ đã sáng tạo ra nhiều xu hướng như analog (coi trọng những trải nghiệm thực tế và sự kết nối trực tiếp với đời thực), digital sunset (hoàng hôn kỹ thuật số) hay cô gái ốc sên... Gần đây nhất là sự xuất hiện của thuật ngữ "nonna maxxing".

Ngày 24/2, thương hiệu chăm sóc da Tallow Twins (Canada) đăng lên Instagram loạt ảnh, với những thông điệp lối sống: Công thức truyền đời, thực phẩm tươi, nấu ăn với chất béo, chăm sóc người thân và không mạng xã hội.

Chú thích viết: “Sự hiện thực hóa cho một mùa hè kiểu nonna bắt đầu từ bây giờ. Thịt muối, mì Ý làm tay, cùng tư duy ‘tutto passa’ (mọi thứ rồi sẽ qua)".

Bài đăng thu hút gần 60.000 lượt thích và tạo nên xu hướng lan truyền mạnh mẽ: Nonna maxxing. Lượng tìm kiếm Google cho cụm từ này đã tăng vọt 700% trong tuần cuối tháng 3. Ngày càng nhiều video trên TikTok và Instagram xuất hiện dưới các hashtag liên quan như #analog và #offlinehobbies (sở thích ngoại tuyến).

Trong khi "nonna" có nghĩa là bà ngoại trong tiếng Italy, hậu tố “-maxxing” bắt nguồn từ văn hóa tối ưu hóa trên internet. Trong vài năm qua, Gen Z bị ám ảnh với việc “tối ưu hóa” các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Về cơ bản là tạo ra những thói quen cực kỳ cụ thể, có cơ sở nghiên cứu nhằm tối ưu hóa hiệu suất ở từng lĩnh vực nhất định.

Chẳng hạn, “health maxxing” là xu hướng lan truyền trên mạng xã hội, tập trung vào việc tối ưu hóa sức khỏe thể chất và tinh thần để đạt hiệu suất cao nhất. Ngoài ra còn có “looks maxxing” (tối ưu ngoại hình) và “sleep maxxing” (tối ưu giấc ngủ).

Nonna maxxing được hiểu nôm na là tập trung vào việc sống như người bà ở Italy, bằng cách theo đuổi nhịp sống đơn giản, lành mạnh hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Lợi ích của sống chậm

Ẩm thực là biểu hiện rõ ràng nhất của xu hướng. Con người không thể vội vàng món hầm. Nhào bột đòi hỏi đôi tay, không phải màn hình.

Người trẻ chọn sống chậm rãi như "bà ngoại" để giải tỏa căng thẳng.

Trên Instagram, những người sáng tạo trẻ như Farmhouse in the Fens (có hơn 41.800 người theo dõi) đang hiện thực hóa ý tưởng này - tự nấu bữa ăn bằng thực phẩm theo mùa và dành thời gian làm vườn.

“Tôi nghe nói giới trẻ gọi đó là nonna-maxxing và tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi nghĩ chính bà của tôi cũng sẽ đồng ý", cô bày tỏ.

Các bình luận dưới bài đăng của Tallow Twins cho thấy xu hướng họ tạo ra được đón nhận ngày càng sâu rộng.

Một người dùng chia sẻ bà của cô qua đời vào năm 2025 ở tuổi 95 và gia đình tìm cách lưu giữ kỷ niệm về bà: “Được ăn borscht (súp củ dền đỏ) của bà lúc này thực sự là một món quà".

Những người khác cũng nói về việc bắt đầu viết sách nấu ăn gia đình, hoặc mong muốn có phiên bản “yiayia (bà trong tiếng Hy Lạp) maxxing” hay “memere (bà trong tiếng Pháp)” tương tự. Xu hướng có thể mang màu sắc Italy, nhưng ký ức bếp núc mà mọi người chia sẻ trải dài qua nhiều nền văn hóa và châu lục.

Chloë Bean - nhà trị liệu chấn thương tâm lý ở Los Angeles (Mỹ), giải thích: “Nonna maxxing nghĩa là hướng đến những hoạt động chậm rãi, có chủ đích và mang tính ‘analog’ hơn. Những điều này giúp bạn ổn định và nuôi dưỡng bản thân, thay vì bị kích thích quá mức. Nó bao gồm những việc như nấu ăn, làm bánh, làm vườn, đan lát, đọc sách, vẽ, đi bộ, tổ chức bữa tối, hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi không có màn hình".

Cô nhận định lối sống chậm rãi, ý nghĩa này ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ: “Tôi thấy khách hàng của mình tìm đến những hoạt động này như một phản ứng trước căng thẳng kéo dài, kiệt sức và cảm giác quá tải với mọi thứ xung quanh. Khi chúng ta sống trong sự kích thích liên tục, so sánh và áp lực phải thể hiện, cách sống cân bằng này có thể là cứu cánh!".

Chủ tài khoản Farmhouse in the Fens là cô gái trẻ theo đuổi cuộc sống bình lặng ở vùng thôn quê.

Chloë Bean cho rằng lối sống mới không chỉ giúp con người thư giãn, mà còn mang đến nhiều lợi ích sâu xa hơn.

Theo nữ chuyên gia, sống như "bà ngoại" giúp con người thoát khỏi cảm giác cấp bách và quay trở lại trạng thái ổn định, bình tĩnh, đồng thời kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Nhiều hoạt động khuyến khích chúng ta vận động và cảm nhận bằng cơ thể. Điều này quan trọng bởi không thể vượt qua sự kiệt sức chỉ bằng cách suy nghĩ.

Bean cũng lưu ý xu hướng dành thời gian cho những hoạt động chậm rãi, ý nghĩa này không chỉ tốt cho người trẻ, mà còn có lợi cho mọi thế hệ, từ trẻ em cho đến những “nonna” thực sự.

“Với những ai muốn thử nonna maxxing, tôi khuyên nên bắt đầu từ những điều nhỏ và chọn một nghi thức đơn giản mà bạn có thể thêm vào ngay hôm nay. Bạn muốn điều này mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu, chứ không phải là thêm gánh nặng cho bản thân", cô khuyên.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình về cách người trẻ thực hiện nonna maxxing. Một bình luận chỉ ra: "Đăng bài lên mạng xã hội để bảo mọi người nên 'nonna maxxing' bằng cách không dùng mạng xã hội thì thật buồn cười".

Nhiều người ủng hộ quan điểm này. Họ cho rằng người trẻ chỉ chạy theo phong trào, chứ không thực sự thay đổi lối sống và vẫn bị phụ thuộc vào công nghệ.