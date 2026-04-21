Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa XII

TPO - Phát biểu tại Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa XII, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn tinh thần vượt khó để đưa công tác Đoàn thích ứng tốt hơn với yêu cầu của tình hình mới.

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa XII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Nhiều dấu ấn triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch của T.Ư Đoàn thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 là nội dung quan trọng nhất, đóng vai trò định hướng cốt lõi cho toàn bộ công tác thanh niên hiện nay. Đây là chiến lược tổng thể do Chính phủ ban hành, trong đó quy định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ban, ngành liên quan.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Với vai trò là đơn vị chủ trì nòng cốt thực hiện chiến lược, để hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược, ngay từ năm 2021, T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch 461 đi kèm với hệ thống các đề án cụ thể. T.Ư Đoàn đã cụ thể hóa chiến lược bằng việc ban hành 5 đề án trọng điểm. Anh Huy nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo các mục tiêu phát triển thanh niên được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Để công tác sơ kết đạt kết quả thực chất, anh Bùi Quang Huy yêu cầu các báo cáo phải được hoàn thiện một cách khách quan, và phản ánh đúng tình hình thực tiễn hiện nay về công tác thanh niên ở các địa phương trên toàn quốc.

Anh Huy đề nghị các đại biểu tập trung làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học để đề xuất được những giải pháp tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất cho phong trào thanh niên cả nước.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất. Trong ảnh là anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; anh Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn. Theo anh Hưng, bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách đặc thù cho thanh niên, trong bối cảnh mới, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn phát huy vai trò giám sát và phản biện của người trẻ đối với các vấn đề xã hội lớn hơn.

Việc mở rộng phạm vi này không chỉ giúp nâng cao vị thế của thanh niên mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những vấn đề quan trọng của đất nước, thay vì chỉ giới hạn trong các chính sách thanh niên thuần túy.

Anh Hưng cũng đề xuất T.Ư Đoàn cần đẩy mạnh việc tích hợp dữ liệu thanh niên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bộ chỉ số. Theo anh Hưng, dù T.Ư Đoàn đã triển khai mạnh mẽ việc quản lý đoàn viên qua các ứng dụng chuyên biệt, nhưng để đạt được sự toàn diện và khoa học, việc tận dụng hệ thống dữ liệu dân cư hiện có là giải pháp tối ưu.

Đề xuất này hướng tới mục tiêu xây dựng một bộ chỉ số thanh niên đầy đủ, giúp gắn kết đa nền tảng và tối giản quy trình quản lý. Việc tích hợp không chỉ giúp tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có của quốc gia mà còn tạo điều kiện để tổ chức Đoàn nắm bắt kịp thời, chính xác biến động của lực lượng trẻ, từ đó đưa ra các chính sách phát triển thanh niên sát thực tế và hiệu quả hơn.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại hội nghị.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Thực hiện hiệu quả 5 đề án

Theo dự thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch của T.Ư Đoàn thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, việc triển khai Chiến lược được thực hiện theo hướng cụ thể hóa bằng các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, bảo đảm tính thiết thực, gần gũi với thanh niên và phù hợp với thực tiễn.

Các nội dung của Chiến lược không triển khai tách rời mà được tích hợp trong các phong trào lớn như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, các chương trình đồng hành với thanh niên, qua đó vừa bảo đảm hoàn thành mục tiêu Chiến lược, vừa nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới. Qua đó, bảo đảm sự thống nhất, liên thông trong toàn hệ thống, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Các đề án của Đoàn đạt được những kết quả ấn tượng. Trong đó, Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” được triển khai gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục của Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông số, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền trên mạng xã hội, ứng dụng công nghệ mới để tiếp cận thanh niên. Toàn Đoàn đã xây dựng và phát hành hơn 2 triệu sản phẩm truyền thông số; tổ chức 5 chiến dịch truyền thông; tiếp cận hơn 20 tỷ lượt thanh niên trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong môi trường số.

Với Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030, tổ chức Đoàn các cấp đã phát hiện, tuyên dương 26.623 tài năng trẻ tiêu biểu qua 2,126 cuộc thi, giải thưởng đã tổ chức; bồi dưỡng, hỗ trợ 8.940 đề tài nghiên cứu, sáng kiến của các tài năng trẻ.

Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022–2030” tiếp tục được triển khai sâu rộng, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Toàn Đoàn đã tổ chức 8.430 cuộc thi, diễn đàn khởi nghiệp; hỗ trợ hơn 20.000 dự án khởi nghiệp; có gần 39.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh của thanh niên được tiếp cận nguồn vốn do tổ chức Đoàn, Hội các cấp hỗ trợ, qua đó thúc đẩy tinh thần sáng tạo, lập nghiệp trong thanh niên.

Đề án "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 – 2030", được triển khai gắn với nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện.

Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022–2030” đã tổ chức hơn 10.000 hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên; duy trì 906 câu lạc bộ ngoại ngữ; hỗ trợ hơn 3 triệu lượt thanh niên nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị.

﻿Ảnh: Xuân Tùng