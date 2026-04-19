Doanh nhân trẻ 'chỉ mặt' nhiều điểm nghẽn cần khơi thông cho môi trường kinh doanh

TPO - Giải ngân chậm, đặc biệt áp lực thua lỗ do biến động mạnh của giá nguyên vật liệu; thiếu đồng bộ trong kết nối giao thông, thiếu các trung tâm logistics và bãi trung chuyển quy mô lớn; sản phẩm OCOP dù đạt tiêu chuẩn nhưng đầu ra vẫn thiếu ổn định… là một số “điểm nghẽn” được cộng đồng doanh nghiệp nêu tại đối thoại vòng địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tại Phú Thọ .

Cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường kinh doanh

Phiên đối thoại địa phương thứ hai trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, diễn ra tại tỉnh Phú Thọ (chiều 18/4), đã góp phần lan tỏa tinh thần đối thoại, đồng hành và kiến tạo chính sách giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Anh Lưu Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, đồng thời là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, yêu cầu “đồng kiến tạo” và “hợp lực công - tư” chính là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển hai con số trong giai đoạn mới.

Tầm nhìn lớn chỉ có thể hiện thực hóa khi bắt nguồn từ thực tiễn địa phương; trong đó, các phiên đối thoại địa phương như tại Phú Thọ, đóng vai trò nền tảng quan trọng trong việc nhận diện vấn đề, khơi nguồn sáng kiến và hình thành các đề xuất chính sách có giá trị ở tầm quốc gia.

Anh Lưu Công Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức Phiên đối thoại địa phương VPSF 2026 là hoạt động thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân.

Tỉnh xác định doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và đổi mới sáng tạo.

Thông qua các cơ chế đối thoại công – tư, tỉnh Phú Thọ sẽ trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển hai con số trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Gỡ nút thắt tác động trực tiếp sản xuất kinh doanh

Tại phiên đối thoại, cộng đồng doanh nghiệp và các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh nhiều vấn đề thiết thực, bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổng cộng đã ghi nhận khoảng 19 kiến nghị, ý kiến và sáng kiến, bao gồm 12 đề xuất chính sách từ các bài tham luận trọng tâm và 7 vấn đề vướng mắc được nêu trực tiếp tại phiên đối thoại mở.

Các ý kiến của doanh nghiệp tập trung nổi bật vào những “điểm nghẽn” có tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phản ánh khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn và thiếu điểm tựa pháp lý trong giai đoạn đầu, dẫn đến tâm lý e ngại rủi ro khi mở rộng hoạt động.

Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa chia sẻ những bất cập trong việc tiếp cận và thực thi các chính sách thuế mới, đặc biệt là hóa đơn điện tử, khi nguồn lực quản trị còn hạn chế. Một số doanh nghiệp sản xuất ngoài khu công nghiệp nêu rõ vướng mắc trong việc điều chỉnh ngành nghề đầu tư, lo ngại thủ tục kéo dài có thể làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.

Đại diện các ban, bộ, ngành, doanh nghiệp đối thoại tại chương trình. Ảnh: BTC

Ở lĩnh vực đầu tư công và xây dựng, các doanh nghiệp thi công phản ánh tình trạng giải ngân chậm và đặc biệt là áp lực thua lỗ do biến động mạnh của giá nguyên vật liệu, khiến nhiều dự án rơi vào tình thế khó khăn khi thực hiện hợp đồng trọn gói. Trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, doanh nghiệp cho biết đang gặp nhiều rào cản về thủ tục hành chính, tiếp cận tín dụng và định giá tài sản đảm bảo, dẫn đến thiếu hụt dòng vốn duy trì hoạt động.

Đối với khu vực nông nghiệp và du lịch, các doanh nghiệp chỉ ra thực trạng sản phẩm OCOP dù đạt tiêu chuẩn nhưng đầu ra vẫn thiếu ổn định, phụ thuộc vào thương lái và khó tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối hiện đại.

Hoạt động du lịch trên địa bàn còn mang tính mùa vụ rõ rệt, khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc duy trì nhân sự và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, nhu cầu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn cũng được nhiều doanh nghiệp địa phương đề cập, song vẫn tồn tại khoảng cách lớn về tiêu chuẩn và cơ hội kết nối.

Ở góc độ hạ tầng và logistics, doanh nghiệp phản ánh tình trạng thiếu đồng bộ trong kết nối giao thông, thiếu các trung tâm logistics và bãi trung chuyển quy mô lớn, đồng thời chi phí phát sinh còn cao do thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành chưa được số hóa hoàn toàn. Một số ý kiến cũng nêu rõ vướng mắc cụ thể liên quan đến quy hoạch và điều kiện đầu tư đối với các dự án kho bãi chuyên dụng.