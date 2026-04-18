Cấp thiết trang bị kỹ năng cho thanh niên về ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu

TPO - Trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu khiến hạn mặn bủa vây vựa lúa lớn nhất nước, việc trang bị kỹ năng thích ứng cho thế hệ trẻ được chuyên gia chỉ ra là việc cần làm ngay.

Ngày 18/4, diễn ra cuộc họp tham vấn Kỹ năng cho thanh niên vì một tương lai bền vững, do Viện Mekong, Đại học Cần Thơ phối hợp Hội đồng Anh tổ chức. Tại Việt Nam, sau hơn hai năm triển khai, có hơn 320 thanh niên trực tiếp tham gia các hoạt động và khóa tập huấn; hơn 1.200 thanh niên được tiếp cận thông qua các khóa tập huấn lan tỏa do đội ngũ thanh niên nòng cốt phụ trách.

Đặc biệt dự án đã nhận được hơn 80 đề xuất sáng kiến từ thanh niên; 15 dự án hành động xã hội (SAPs) đã được cấp vốn để triển khai ý tưởng thành hành động, với mức tài trợ 40-60 triệu đồng cho mỗi dự án. Thông qua đó, có gần 300 thanh niên tham gia triển khai các sáng kiến và hàng nghìn người dân địa phương tham gia, hưởng lợi từ các sáng kiến.

PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung - Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ.

Các sáng kiến tập trung giải quyết những thách thức cấp thiết liên quan đến biến đổi khí hậu và cân bằng giới, như giải quyết xâm nhập mặn, lũ lụt, quản lý chất thải và ô nhiễm môi trường ở cấp cộng đồng; nâng cao kỹ năng và cơ hội việc làm trong nền kinh tế xanh, cải thiện nhận thức của cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo quy mô nhỏ cho hộ gia đình...

PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung - Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với những thách thức ngày càng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và biến động hệ sinh thái. Do đó, vai trò của thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước ngày càng trở nên quan trọng.



Tuy nhiên, theo ông Trung, để thanh niên thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu, việc trang bị kiến thức, kỹ năng và cơ hội hành động là điều hết sức cần thiết. Chương trình đã đặt thanh niên làm trung tâm của quá trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng cùng hành động.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là sự tham gia và đồng hành tích cực của các đối tác địa phương, bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sinh viên và giảng viên các trường đại học.

Đại biểu tham quan sản phẩm thanh niên khởi nghiệp.

Hoạt động Kỹ năng cho thanh niên vì một tương lai bền vững nằm trong khuôn khổ chương trình toàn cầu Kỹ năng về Khí hậu – Hạt giống cho chuyển đổi xanh, do Hội đồng Anh phối hợp cùng các đối tác triển khai. Chương trình nhằm trang bị cho người trẻ những kỹ năng và kiến thức, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế carbon cao sang nền kinh tế carbon thấp. Việt Nam là một trong 6 quốc gia tham gia chương trình, cùng với Brazil, Mexico, Ấn Độ, Indonesia và Vương quốc Anh.