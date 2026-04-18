Bỏ lương nghìn đô, kỹ sư trẻ về quê làm trang trại nông nghiệp công nghệ cao đẹp như phim

TPO - Rời bỏ công việc kỹ sư xây dựng với mức lương nghìn đô, anh Nguyễn Văn Đạt (Nghệ An) quyết định về quê khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cho ra những nông sản sạch, chất lượng và mở hướng đi mới cho địa phương.

Giữa vùng bãi bồi ven sông Lam rộng lớn của xã Hưng Nguyên Nam, trang trại nông nghiệp hữu cơ do anh Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) làm chủ nổi bật lên một màu xanh mướt, đẹp như "phim trường".

Khuôn viên trang trại nông nghiệp của anh Đạt xanh mướt, sạch sẽ với nhiều loại rau, nông sản đặc trưng của địa phương.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành “ông chủ” trang trại, anh Đạt cũng từng là kỹ sư xây dựng làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài với mức lương hơn 1.000 USD/tháng - con số đáng mơ ước với nhiều người trẻ. Thế nhưng, anh lại chọn một lối đi khác để định hướng cho tương lai của mình. “Quyết định bỏ việc về quê của tôi khi đó vấp phải sự phản đối rất lớn từ gia đình, người thân. Ai cũng nghĩ tôi đang có công việc tốt, thu nhập cao, sao lại quay về làm nông”, anh Đạt nhớ lại thời điểm đưa ra quyết định của mình.

Bỏ qua những lời can ngăn hay hoài nghi, anh Đạt vẫn quyết tâm chọn trở về quê hương với mong muốn làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Nhận thấy vùng bãi sông Lam có thổ nhưỡng màu mỡ, chỉ cần khắc phục yếu tố thời tiết thì dễ phát triển nông nghiệp bền vững. Từ ý nghĩ phác thảo trong đầu, anh Đạt bắt tay luôn vào hiện thực hóa ý tưởng.

Được quản lý bằng công nghệ, chăm sóc kỹ lưỡng, những loại cây trái trong trang trại của anh Đạt sai trĩu quả.

Ban đầu, anh Đạt vay mượn vốn, thuê lại khoảng 1ha đất để đầu tư xây dựng. Trong đó, 5.000m2 được anh xây lắp nhà màng lưới, lắp đặt hệ thống tưới tự động. Để các loại rau, nông sản phát triển tốt, anh Đạt chia thành từng khu để tập trung vào canh tác theo hướng hữu cơ, chăm sóc từng loại. Đặc biệt, anh còn tự nghiên cứu, chế tạo hệ thống bón phân tự động nhằm kiểm soát dinh dưỡng cho cây trồng.

Trong không gian được “điều hòa” bằng công nghệ, các loại cây như ớt ngọt, ớt chuông, dưa chuột bao tử, cà chua… phát triển xanh tốt, sai trĩu quả. “Cây được chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất cao, quả to, đồng đều và đẹp. Trung bình mỗi cây ớt cho khoảng 2kg quả. Làm theo hướng hữu cơ nên sản phẩm rất được thị trường ưa chuộng, nhiều khách đặt trước là hết hàng ngay”, anh Đạt chia sẻ.

Anh Đạt chế ra hệ thống cung cấp dinh dưỡng, bón phân tự động cho cây.

Anh Nguyễn Văn Đạt bên những quả cà chua trong trang trại.

Hiện, ớt ngọt tại vườn được anh bán với giá khoảng 90.000 đồng/kg, ớt chuông dao động từ 65.000 - 75.000 đồng/kg. Dưa chuột bao tử có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Trong khi cà chua dự kiến đạt 30.000 - 40.000 đồng/kg. Với mức giá ổn định, trang trại mang lại nguồn thu đáng kể.

Không dừng lại ở rau màu, anh Đạt còn tận dụng diện tích ngoài nhà màng để trồng thêm các loại cây ăn quả theo mùa, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Anh Đạt hướng đến phát triển mô hình du lịch trải nghiệm trong trang trại của mình.

Sau những thành công từ các loại cây nông sản, anh Đạt hướng đến phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, mở cửa cho du khách tham quan, tìm hiểu nông nghiệp sạch ngay trong trang trại của mình. Để làm được điều đó, ngoài chăm sóc cây phát triển tốt, anh Đạt còn quan tâm đến sạch đẹp để du khách có thể đến chụp ảnh check-in.

Ông Thái Huy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) cho biết, địa phương ghi nhận và đánh giá cao hướng đi của anh Đạt. Đây là mô hình nông nghiệp công nghệ cao phù hợp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đến thăm mô hình trang trại của anh Đạt.

Từ một kỹ sư xây dựng với mức lương cao, anh Đạt đã chọn con đường nhiều thử thách hơn - làm nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng chính sự dám nghĩ, dám làm ấy đang tạo nên một câu chuyện truyền cảm hứng, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp của quê hương.