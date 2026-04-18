Thuyền trưởng Hải quân giành ngôi quán quân bơi biển 3km

TPO - Vượt qua các “kình ngư” khoác áo lính biển ở Học viện Hải quân, Đại úy, Thuyền trưởng Vũ Đại Dương đã xuất sắc giành giải Nhất ở cự ly bơi biển 3.000m tại giải bơi biển truyền thống diễn ra ở vùng biển Nha Trang.

Ngày 18/4, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Giải bơi biển truyền thống năm 2026. Giải bơi nhằm lựa chọn các vận động viên có thành tích tốt để bồi dưỡng, rèn luyện tham gia Hội thao cấp Quân chủng và cấp Bộ Quốc phòng.

Giải bơi là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Học viện Hải quân (26/4/1955 - 26/4/2026), 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Giải bơi biển truyền thống Học viện Hải quân là sự tôn vinh tinh thần vượt sóng, bám biển, lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ Hải quân và tình yêu biển, đảo Tổ quốc; rèn luyện sức khỏe dẻo dai và kỹ năng sinh tồn trên biển; góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, tổ chức và cộng đồng; quảng bá hình ảnh du lịch biển Nha Trang thân thiện đến mọi du khách.

Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên là cán bộ, giảng viên, học viên đến từ các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Học viện. Các vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung bơi biển 1.000m dành cho vận động viên trên 45 tuổi và 3.000m dành cho vận động viên dưới 45 tuổi.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi. Các vận động viên thể hiện những sải bơi mạnh mẽ, dứt khoát, bền bỉ trên biển, trong sự cổ vũ sôi nổi của đông đảo khán giả.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy Học viện Hải quân, động viên vận động viên sau khi về đích tại giải bơi.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các cá nhân và trao Cúp cho tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong đó, giải Nhất nội dung bơi biển 1.000m thuộc về Đại tá Trương Đăng Thuần - Chánh Văn phòng Học viện Hải quân; giải Nhất bơi biển 3.000m thuộc về Đại úy Vũ Đại Dương - Thuyền trưởng Tàu 966 (Hải đội 9, Trung tâm Huấn luyện thực hành và huấn luyện kíp tàu, Học viện Hải quân).

Theo Học viện Hải quân, Đại úy Vũ Đại Dương (SN 1997) tốt nghiệp loại giỏi ở Học viện Hải quân năm 2022. Sau thời gian hơn một năm thực tế chức danh Thuyền phó Tàu 621 thuộc Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189, anh về làm giảng viên tại Khoa Hàng hải của Học viện Hải quân.

Hiện nay, Đại úy Vũ Đại Dương đang giữ chức vụ Thuyền trưởng Tàu 966 thuộc Hải đội 9, Trung tâm Huấn luyện thực hành và huấn luyện kíp tàu, Học viện Hải quân.

Các vận động viên bơi 3.000m về đích.

Trực tiếp chỉ đạo giải, Đại tá Nguyễn Đình Giảng - Phó Giám đốc Học viện Hải quân, cho biết, công tác chuẩn bị cho Giải bơi biển truyền thống năm 2026 được tiến hành chu đáo, tổ chức khoa học, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ thi đấu; công tác trọng tài được điều hành nghiêm túc, công tâm, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tính hấp dẫn của giải.

Đại tá Nguyễn Đình Giảng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Học viện phát huy kết quả giải bơi truyền thống, tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần hăng say rèn luyện thể lực; tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại đơn vị, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện bơi biển.

Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, giúp cán bộ, giảng viên, học viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao khả năng chịu đựng, thích nghi với môi trường biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Các vận động viên bơi 1.000m về đích.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy Học viện Hải quân, trao huy chương tặng 3 vận động viên bơi 3.000m đạt thành tích xuất sắc (Đại úy, Thuyền trưởng Vũ Đại Dương được trao giải Nhất).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy Học viện Hải quân, trao huy chương tặng 3 vận động viên bơi 1.000m đạt thành tích xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Đình Giảng, Đại tá Nguyễn Đình Giảng - Phó Giám đốc Học viện Hải quân, trao cúp tặng 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Học viện Hải quân trao cúp lưu niệm tặng các đơn vị đồng hành tại Giải bơi truyền thống Học viện.