Gần 1.500 thí sinh vào vòng loại quốc gia thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026

TPO - Gần 1.500 thí sinh trên cả nước bước vào Vòng loại Quốc gia MOS World Championship 2026. Cuộc thi tiếp tục thu hút đông đảo học sinh, sinh viên nhờ chuẩn hóa kỹ năng số theo chuẩn quốc tế và tích hợp nội dung trí tuệ nhân tạo AI.

Sáng 19/4, T.Ư Đoàn phối hợp cùng IIG Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới (MOS World Championship) 2026. Ngay sau lễ khai mạc, gần 1.500 thí sinh đến từ các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước bước vào Vòng loại Quốc gia.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2010, MOS World Championship đã bước sang mùa giải thứ 17 liên tiếp với quy mô ngày càng mở rộng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh, sinh viên.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (thứ 2, từ phải qua) động viên các thí sinh tham gia Vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới (MOS World Championship) 2026.

Cuộc thi năm nay tiếp tục đưa các nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài thi. Việc tích hợp AI không chỉ nhằm cập nhật xu hướng công nghệ, mà còn hướng tới phát triển năng lực số toàn diện cho người học như sử dụng thành thạo công cụ số, tư duy xử lý công việc và khả năng ứng dụng AI hiệu quả trong học tập, công việc. Đây cũng là định hướng thiết thực nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thời đại.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước những biến động nhanh, phức tạp của thế giới.

Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành động lực chủ yếu, nền tảng cốt lõi và con đường tất yếu để Việt Nam bứt phá vươn lên như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định. Đồng thời, phát triển con người, đặc biệt thế hệ trẻ, là trung tâm và chủ thể của quá trình phát triển.

Điều đó đặt ra một yêu cầu rất cụ thể, phải xây dựng được một thế hệ thanh niên có tri thức, kỹ năng, tư duy số, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng cao trong môi trường toàn cầu. Đây không chỉ là mục tiêu lâu dài, mà là nhiệm vụ cấp bách, mang tính quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước.

“Quán triệt tinh thần đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định rõ phương châm hành động: Thanh niên xung kích trong chuyển đổi số; mỗi đoàn viên là một công dân số chủ động, sáng tạo; mỗi tổ chức Đoàn là một môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Theo anh Lâm, việc tổ chức những sân chơi như MOS World Championship là giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực số, khơi dậy tư duy sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước trong thời kỳ mới.

Hiệu quả đó cũng được thể hiện qua thành tích quốc tế ấn tượng của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã giành 24 huy chương thế giới, trong đó có 5 Cúp Vô địch Thế giới. Riêng mùa giải 2025, Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 5 đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh - Giám đốc Điều hành IIG Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh - Giám đốc Điều hành IIG Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức Cuộc thi cho biết, MOS World Championship không chỉ là một sân chơi kỹ năng số, mà còn tạo môi trường giúp học sinh, sinh viên kiểm chứng năng lực, hình thành tư duy ứng dụng công nghệ trong học tập và công việc. Đây là những yếu tố quan trọng để các bạn trẻ từng bước thích ứng với yêu cầu của môi trường học tập và làm việc hiện đại.

Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai vòng thi cấp quốc gia gồm Vòng loại Quốc gia và Vòng chung kết Quốc gia. Thí sinh tranh tài ở 6 nội dung: Microsoft Word, Excel, PowerPoint (phiên bản 2019 và Microsoft 365 Apps), tại ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, kết thúc các vòng thi quốc gia, 6 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết Thế giới tại Hoa Kỳ, tranh tài cùng thí sinh đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.