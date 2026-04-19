Lan tỏa khát vọng phát triển đất nước từ hơn 4.000 điểm cầu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV

TPO - Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến hơn 4.000 điểm cầu trên khắp cả nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm hành động của tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ngày 19/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định tầm vóc to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; đẩy mạnh đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Triết nêu rõ, đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là văn kiện chính trị có ý nghĩa định hướng quan trọng, mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể về trách nhiệm hành động. Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời đại mới, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và từ cơ sở.

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với yêu cầu phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn Đoàn. Đồng thời, gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động với nhiệm vụ công tác của từng cấp bộ Đoàn, từng địa phương và đơn vị; đảm bảo thực hiện hiệu quả, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Kế hoạch cũng xác định rõ mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết XIV của Đảng.

Anh Triết nhấn mạnh, tại hội nghị quán triệt hai chuyên đề quan trọng, cụ thể: chuyên đề về những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; chuyên đề về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

"Đây đều là những nội dung có tính định hướng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ và vận dụng sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới", anh Triết nói.

“Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp cách mạng, trước những vận hội và thách thức đan xen của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam càng phải nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ Đoàn, mỗi tổ chức Đoàn tiếp tục củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ”, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Kết nối hơn 4.000 điểm cầu

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu Trung ương tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).

Hội nghị kết nối trực tuyến tới hơn 40 điểm cầu cấp tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp thuộc T.Ư Đoàn tại khu vực miền Trung, miền Nam. Đồng thời kết nối tới 4.094 điểm cầu đoàn cấp xã, phường, đặc khu, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với sự tham dự của 156.922 cán bộ Đoàn các cấp.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Xuân Tùng

Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn công tác tại địa phương; tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn tại các địa phương; tập thể Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn chuyên trách. Nhiều tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã mở, tiếp nối điểm cầu tới cấp cơ sở để triệu tập Ban Chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn tham dự, lắng nghe các nội dung Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam quán triệt chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Hội nghị lắng nghe chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.