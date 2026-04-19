Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Phải hành động, tạo kết quả thực chất

TPO - Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, cán bộ Đoàn phải ghi nhớ, hành động, hành động và phải hành động, không có cách nào khác. Nếu có soạn chương trình hành động có hay đến mấy, cụ thể đến mấy, chúng ta không hành động, không thực hiện, không cụ thể hoá thì không có tác dụng gì.

Ngày 19/4, Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trực tiếp và trực tuyến, kết nối hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Hội nghị đã nghe hai chuyên đề quan trọng. Ảnh: Xuân Tùng

105 nhóm nội dung, giải pháp và 16 chỉ tiêu trọng tâm

Trình bày chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ 7 chương trình, 105 nhóm nội dung, giải pháp và 16 chỉ tiêu trọng tâm.

Chương trình bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Triết trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2026 bảo đảm 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các nội dung trọng tâm của Chương trình hành động gồm: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên nền tảng số; phát triển các công cụ AI và nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục; củng cố, phát triển Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các câu lạc bộ lý luận trẻ.

Đặc biệt, theo anh Triết, Chương trình hành động xác định nhiều nội dung lớn gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong đó, có phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ; huy động thanh niên tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu tổ chức Đoàn các cấp trên cả nước. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Qua đó, đội ngũ cán bộ Đoàn cả nước tiếp tục được củng cố định hướng, lý luận và thực tiễn, để vận dụng sáng tạo vào công tác và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Kết quả cụ thể, có sức lan tỏa

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, việc nắm vững nội dung Nghị quyết là bước khởi đầu cực kỳ quan trọng, nhưng mục tiêu cuối cùng phải là sự chuyển dịch về hành động.

“Giá trị của việc học tập Nghị quyết không chỉ nằm ở việc nắm được nội dung, mà phải được thể hiện bằng chất lượng cụ thể hóa, bằng quyết tâm tổ chức thực hiện và bằng những kết quả thực chất trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”, anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nêu rõ, bối cảnh sức mạnh quốc gia ngày càng được đo bằng năng lực sáng tạo, trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng. Đổi mới sáng tạo phải trở thành tinh thần phát triển chung của đất nước, của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”: "Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học – công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước".

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu, ngay sau hội nghị, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung quán triệt ở cấp mình theo đúng kế hoạch; chỉ đạo Đoàn cơ sở, chi Đoàn tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, bài bản, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

“Tinh thần chung là phải triển khai đồng bộ, không chậm trễ, không hình thức, không làm qua loa cho đủ quy trình. Càng xuống cơ sở thì việc quán triệt càng phải cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cán bộ Đoàn phải là người học trước, hiểu sâu hơn, nắm chắc hơn, từ đó mới có thể tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên”, anh Huy nói.

Đặc biệt, trên cơ sở Chương trình hành động của T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của địa phương, đơn vị.

Việc cụ thể hóa phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn từ địa phương, đơn vị. Chương trình hành động phải rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đầu ra, tránh chung chung, dàn trải, hình thức.

Quán triệt tới các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy lưu ý: "Tôi yêu cầu là cấp càng cao thì lại càng phải gương mẫu, nơi nào càng khó thì càng phải sâu sát, việc nào càng mới thì càng phải chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm".

"Mỗi đơn vị cần xác định rõ trọng tâm, khâu đột phá, nội dung cần tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến rõ nét và dấu ấn cụ thể của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng”, anh Huy nói.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền phải đổi mới phương thức, phát huy đồng bộ hệ thống báo chí của Đoàn, các nền tảng số, mạng xã hội để Nghị quyết gần gũi hơn với đời sống thanh niên, tạo được cảm hứng cống hiến và khơi dậy trách nhiệm hành động trong tuổi trẻ.

Anh Huy nhấn mạnh, cán bộ Đoàn phải ghi nhớ, hành động, hành động và phải hành động, không có cách nào khác. Nếu có soạn chương trình hành động có hay đến mấy, cụ thể đến mấy, chúng ta không hành động, không thực hiện, không cụ thể hoá thì không có tác dụng gì.

Anh Huy yêu cầu học tập Nghị quyết không phải để dừng lại ở nhận thức, mà phải được soi chiếu vào từng lĩnh vực công tác cụ thể của Đoàn, như giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Mỗi cấp bộ Đoàn phải lựa chọn những nội dung thật thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên, để từ đó tạo ra kết quả cụ thể, có sức lan tỏa, có thể kiểm đếm và đánh giá được.