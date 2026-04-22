Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Sôi nổi ngày hội việc làm của sinh viên trường Đoàn

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 22/4, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm VYA năm 2026" nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên.

Tham dự chương trình, có TS. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy Học viện cùng đại diện các doanh nghiệp, đơn vị; các thầy cô và đông đảo sinh viên Học viện.

Chương trình “Ngày hội việc làm VYA năm 2026” là cầu nối chiến lược giữa nhà trường và các đơn vị, doanh nghiệp, là nơi gặp gỡ của khát vọng và cơ hội, của tài năng và tầm nhìn. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc trong việc định hướng nghề nghiệp, nâng tầm kỹ năng và mở rộng chân trời cơ hội cho thế hệ trẻ.

TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Phụ trách Học viện phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Phụ trách Học viện cho biết, trong những năm gần đây, Học viện không ngừng mở rộng những ngành đào tạo mới đầy tiềm năng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động đang chuyển mình trong thời đại số.

"Sứ mệnh xuyên suốt của nhà trường là kiến tạo những thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội cao và đủ bản lĩnh để chinh phục mọi thách thức trong thị trường lao động mở, cạnh tranh toàn cầu", Phó Giám đốc Phụ trách Học viện nói.

Vì vậy, Ngày hội việc làm VYA năm 2026 là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp tinh tuyển những ứng viên xuất sắc, những nhân tài tiềm năng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Ban Tổ chức và đại diện doanh nghiệp, nhà tuyển dụng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.
Sinh viên sôi nổi tham gia ngày hội.

Sự kiện này là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục - doanh nghiệp toàn diện, nơi mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Học viện và các tổ chức, doanh nghiệp uy tín ngày càng được củng cố và phát triển.

Tại chương trình, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động tư vấn, kết nối tuyển dụng được tổ chức bài bản, khoa học theo nhóm ngành nghề. Tại đây, sinh viên có thể trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng, tìm hiểu thông tin về vị trí việc làm, cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian; đồng thời nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn sơ bộ ngay trong khuôn khổ chương trình.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe