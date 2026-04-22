Sôi nổi ngày hội việc làm của sinh viên trường Đoàn

TPO - Ngày 22/4, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm VYA năm 2026" nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên.

Tham dự chương trình, có TS. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy Học viện cùng đại diện các doanh nghiệp, đơn vị; các thầy cô và đông đảo sinh viên Học viện.

Chương trình “Ngày hội việc làm VYA năm 2026” là cầu nối chiến lược giữa nhà trường và các đơn vị, doanh nghiệp, là nơi gặp gỡ của khát vọng và cơ hội, của tài năng và tầm nhìn. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc trong việc định hướng nghề nghiệp, nâng tầm kỹ năng và mở rộng chân trời cơ hội cho thế hệ trẻ.

TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Phụ trách Học viện phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Phụ trách Học viện cho biết, trong những năm gần đây, Học viện không ngừng mở rộng những ngành đào tạo mới đầy tiềm năng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động đang chuyển mình trong thời đại số.

"Sứ mệnh xuyên suốt của nhà trường là kiến tạo những thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội cao và đủ bản lĩnh để chinh phục mọi thách thức trong thị trường lao động mở, cạnh tranh toàn cầu", Phó Giám đốc Phụ trách Học viện nói.

Vì vậy, Ngày hội việc làm VYA năm 2026 là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp tinh tuyển những ứng viên xuất sắc, những nhân tài tiềm năng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Ban Tổ chức và đại diện doanh nghiệp, nhà tuyển dụng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Sinh viên sôi nổi tham gia ngày hội.

Sự kiện này là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục - doanh nghiệp toàn diện, nơi mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Học viện và các tổ chức, doanh nghiệp uy tín ngày càng được củng cố và phát triển.

Tại chương trình, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động tư vấn, kết nối tuyển dụng được tổ chức bài bản, khoa học theo nhóm ngành nghề. Tại đây, sinh viên có thể trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng, tìm hiểu thông tin về vị trí việc làm, cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian; đồng thời nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn sơ bộ ngay trong khuôn khổ chương trình.