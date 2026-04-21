Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Dấu ấn bứt phá, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ

TPO - Theo anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Tháng Thanh niên 2026 đã được tổ chức một cách bài bản, đồng bộ và có chiều sâu, bám sát các định hướng chỉ đạo của Trung ương. Vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện và khả năng sáng tạo của thanh niên đã được phát huy rõ nét trên mọi lĩnh vực.

Ngày 21/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2026, với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026.

Nhiều kết quả ấn tượng

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, Tháng Thanh niên 2026 đã được tổ chức một cách bài bản, đồng bộ và có chiều sâu, bám sát các định hướng chỉ đạo của Trung ương. Qua đó, vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện và khả năng sáng tạo của thanh niên đã được phát huy rõ nét trên mọi lĩnh vực.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai đột phá với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, đưa nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã tạo ra những dấu ấn đậm nét, lan tỏa giá trị tích cực trong toàn xã hội.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Tháng Thanh niên năm nay là sự gắn kết chặt chẽ với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, như bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo báo cáo từ các địa phương, trên cả nước đã thành lập và vận hành hiệu quả hơn 5.000 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử.

“Hình ảnh màu áo xanh thanh niên xuất hiện tại các điểm tiếp xúc cử tri và địa bàn dân cư đã để lại ấn tượng tốt đẹp, thể hiện trách nhiệm chính trị cao cả của thế hệ trẻ”, anh Huy nói.

Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên ngày càng được khẳng định vững chắc.

Theo anh Huy, dù đối mặt với nhiều khó khăn với những biến động lớn về bộ máy nhân sự cán bộ Đoàn cấp cơ sở, cùng đó, yêu cầu công việc ngày càng cao, nhưng các địa phương vẫn đảm bảo hoàn thành tốt khối lượng công việc đề ra, thậm chí vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. “Đây là minh chứng cho tinh thần vượt khó và ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay”, anh Huy nhấn mạnh.

Clip tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026. Nguồn: T.Ư Đoàn

Cần thực chất, hiệu quả trong mọi hoạt động

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, yêu cầu cốt lõi đối với các cấp bộ Đoàn là tính thực chất và hiệu quả trong mọi hoạt động. Các chương trình khi thiết kế phải đo lường được cụ thể từ nguồn lực đầu vào, kết quả đầu ra cho đến sức lan tỏa thực tế.

Trong bối cảnh nguồn nhân lực tại cơ sở còn hạn chế, các đơn vị cần lựa chọn công việc một cách thông minh, có trọng tâm trọng điểm nhằm bám sát nhu cầu của cấp ủy địa phương và nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

“Một kinh nghiệm "xương máu" được các đồng chí chia sẻ là các hoạt động phải thực sự có ích, trong đó thanh niên đóng vai trò là chủ thể trực tiếp thực hiện thay vì chỉ tham gia với tư cách khách mời hay người quan sát”, anh Huy nói.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Cao Nguyên

Anh Huy đề nghị, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của thanh niên trên các lĩnh vực trọng yếu, gồm: chuyển đổi số, khởi nghiệp lập nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng. Đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, bên cạnh việc hỗ trợ xã hội, tổ chức Đoàn cần hết sức quan tâm nâng cao năng lực số cho chính đội ngũ cán bộ Đoàn thông qua các đợt tập huấn trực tuyến chuyên sâu.

Công tác hỗ trợ các địa bàn khó khăn cũng cần được đôn đốc kịp thời, nhất là tại các khu vực biên giới. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phê bình 45 xã biên giới chưa ban hành được đề án tình nguyện tại chỗ, bởi đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị miền xuôi có căn cứ kết nối và hỗ trợ nguồn lực.

Anh Huy cũng đề nghị các trường THPT, đại học cần chủ động xây dựng ít nhất một dự án cộng đồng tại nơi trú đóng để phát huy tinh thần cống hiến của khối đối tượng này.

Để củng cố nền tảng tổ chức, anh Bùi Quang Huy lưu ý các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành.

“Những kết quả ấn tượng đã đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2026 là tiền đề quan trọng để các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất cùng tinh thần trách nhiệm của toàn Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá, đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

T.Ư Đoàn tặng bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng