Nữ sinh Hà Tĩnh phát biểu đầy cảm xúc tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Diệu Nhi
TPO - "Tinh thần và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ sống mãi với non sông đất nước, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ học tập và noi theo về tinh thần yêu nước. Là đạo đức cách mạng trong sáng giản dị mà kiên trung bất khuất mãi mãi thắp sáng ngọn lửa lý tưởng và truyền cảm hứng cho lớp lớp các thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau...", nữ sinh Bùi Hà Vy nói.

Nữ sinh Bùi Hà Vy - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh gây xúc động với những chia sẻ chân thành, thể hiện lòng tri ân và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nữ sinh Bùi Hà Vy chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, quê hương của nhiều danh nhân, chí sĩ, anh hùng dân tộc, trong đó có Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Bùi Hà Vy bày tỏ niềm tự hào và nhận thức sâu sắc, trách nhiệm trong việc gìn giữ phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Theo Vy, khi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, em rất đỗi cảm phục về tấm gương người thanh niên đầy chí khí và bản lĩnh đã sớm hun đúc những hoài bão lớn lao, lý tưởng cách mạng cao cả từ những năm tháng ở nước ngoài cho đến khi về nước lãnh đạo phong trào cách mạng.

Ở tuổi 30, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, vượt qua mọi thử thách, đưa phong trào tiến lên những bước mới. Đối mặt với nhiều án tù của thực dân, trong đó có án tử hình, thường xuyên bị kẻ thù rình rập, bao vây, khống chế, bị giam cầm, tra tấn dã man.

676446659-1377636704398556-7170709880340259446-n-1700.jpg
Chân dung nữ sinh Bùi Hà Vy.

"Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng tinh thần và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư sẽ sống mãi với non sông đất nước, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ học tập và noi theo về tinh thần yêu nước, là tấm gương tự học, tự rèn luyện không ngừng nghỉ; là đạo đức cách mạng trong sáng giản dị mà kiên trung bất khuất, mãi thắp sáng ngọn lửa lý tưởng và truyền cảm hứng cho lớp lớp các thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau. Thế hệ trẻ chúng cháu xin được tri ân sâu sắc Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các thế hệ cha anh đã làm nên thiên anh hùng ca, những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam", Hà Vy nói.

Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho Hà Vy như: “Bài phát biểu của cháu rất xuất sắc. Thần thái vui vẻ, tự tin, giọng đọc rõ, truyền cảm, nội dung ngắn gọn, cô đọng, đầy đủ ý nghĩa. Chúc mừng cháu và tin tưởng vào thế hệ trẻ Hà Tĩnh”, bạn Minh Tran viết.

Bạn Chung Tran viết: “Bài phát biểu tuyệt vời, người phát biểu rất cảm xúc, xứng đáng đại diện cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh phát biểu trong buổi lễ long trọng của tỉnh nhà”. “Nội dung bài phát biểu xuất sắc, diễn thuyết rất tự tin, nói rõ ràng dễ nghe. Khí phách hùng hồn, gương mặt xính đẹp thanh lịch thật xứng đáng với tuổi trẻ Hà Tĩnh”, độc giả tên Canh Le bình luận.

Bùi Hà Vy sinh năm 2009. Nữ sinh có thành tích học tập ấn tượng với giải Nhì Đại sứ Văn hóa đọc cấp Quốc gia năm 2022; giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh; giải Nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Ngữ văn; giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 10 môn tiếng Anh, giải Khuyến Khích học sinh giỏi Quốc gia 12 môn Ngữ văn...

Hà Vy còn tham gia nhiệt tình công tác Đoàn với vai trò Bí thư chi đoàn 10 Văn nhiệm kì 2024 - 2025, Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2024 - 2025...

