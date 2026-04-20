Trào lưu giới trẻ 'học đến khi tan đá'

TPO - Đặt bình đá bên cạnh bàn học, và một lời tự nhủ rằng sẽ ngồi học tập trung cho đến khi những viên đá cuối cùng tan hết. Đó là cách bạn trẻ theo trào lưu "học đến khi tan đá" để chống trì hoãn, tăng khả năng tập trung và sự kỷ luật cho bản thân.

Trào lưu này được lan tỏa trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Douyin và du nhập vào giới trẻ Việt Nam thời gian gần đây. Trào lưu "học đến khi tan đá" được thực hiện khá đơn giản, bạn trẻ chỉ cần đặt bình đá bên cạnh bàn học, kèm một lời tự nhủ sẽ ngồi học tập trung đến khi những viên đá cuối cùng tan hết.

Từ một “kèo học tập” mang tính ngẫu hứng, “học đến khi tan đá” đang dần trở thành cách nhiều bạn trẻ tự tạo kỷ luật cho bản thân. Thay vì đặt mục tiêu đạt số giờ học tập cứng những mục tiêu dài, cảm giác mệt mỏi và chán nản, trào lưu này đem đến cảm giác nhẹ nhàng hơn cho giới trẻ.

Trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, nhiều video viral tua nhanh cảnh bạn trẻ ngồi học trong không gian yên tĩnh, bên cạnh là cốc nước đá ban đầu đầy ắp, rồi loãng dần theo thời gian. Có người học ngoại ngữ, có người ôn thi, có người chỉ cố hoàn thành một bài đọc còn dang dở.

Bạn trẻ theo trend "học đến khi tan đá".

Ở góc độ tâm lý, đây là một cách chia nhỏ áp lực, người học chỉ tập trung vào một khoảng ngắn trước mắt. Một cốc đá tan không quá lâu, nhưng đủ để kéo người trẻ vào trạng thái tập trung. Và khi hoàn thành một “vòng đá tan”, nhiều người lại có động lực để tiếp tục thêm một vòng nữa.

Trong bối cảnh mạng xã hội khiến khả năng tập trung của người trẻ bị bào mòn từng ngày, trào lưu này đề cao sự tĩnh lặng và chuyên tâm rõ ràng dễ tạo thiện cảm. Không ít học sinh, sinh viên xem đây là một thử thách nhỏ để kéo bản thân ra khỏi cảm giác lười biếng. Có bạn còn chuẩn bị góc học tập gọn gàng hơn, chọn một chiếc cốc đẹp hơn, bật nhạc không lời nhẹ nhàng để tạo cảm hứng bắt đầu và quay lại video để chia sẻ lên mạng.

"Mẹ 3 con chăm học" chia sẻ khoảnh khắc học đến khi tan đá.

Đây cũng là cách để duy trì sự tập trung trong lúc làm việc.

Một số bình luận hài hước của bạn trẻ về trào lưu này như: "Nghe thì buồn cười nhưng hiệu quả thật. Bình thường ngồi học 10 phút là cầm điện thoại, còn kiểu này mình có cảm giác phải cố thêm chút nữa”; “Một cốc đá mà kéo mình vào guồng học ngon hơn cả mấy app quản lý thời gian”; “Trào lưu này hợp với mấy đứa hay trì hoãn như mình. Nhìn đá tan dần tự nhiên thấy thời gian trôi rõ hơn”; “Không áp lực kiểu đếm từng phút, chỉ đơn giản là học đến lúc đá tan"...

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng: “Trend này ổn với người thật sự muốn học. Chứ ai đã lười thì đá tan, nước bay hơi, người vẫn ngồi lướt mạng”; “Nhìn một cốc đá tan mà thấy đúng tâm trạng của tụi trẻ bây giờ: Ai cũng muốn cố gắng nhưng cũng dễ bị phân tâm”; “Mình nghĩ trend này nổi không phải vì cốc đá, mà vì ai cũng đang tìm cách cứu lấy sự tập trung của bản thân"; “Thử cho vui thì được, còn để học lâu dài vẫn phải dựa vào kỷ luật bản thân”...

