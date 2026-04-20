Một ngày của Anh Mặt Vuông tại Face Wash Fox

Khán giả quen thấy Dương Minh Tân trên set quay, trong những tình huống hài hước lấy từ đời thường. Ít ai biết rằng giữa những buổi quay dày đặc đó — anh đang nằm ở giường chăm da tại Face Wash Fox.

Không phải lần đầu. Không phải thử cho biết. Mà là thói quen anh giữ từ trước khi trở thành đại sứ thương hiệu.

Anh Mặt Vuông đã là khách hàng của FWF truớc khi trở thành đại sứ thương hiệu

Khách hàng trước — đại sứ sau

Tháng 3 năm 2026, Face Wash Fox chính thức công bố Dương Minh Tân — TikToker Anh Mặt Vuông, hơn 1,1 triệu follow — là đại sứ thương hiệu trong năm nay. Nhưng với người trong cuộc, đây không phải khởi đầu của mối quan hệ — mà là sự công nhận chính thức cho thứ đã có từ trước.

Anh đến với Face Wash Fox vì anh thích — và ở lại vì anh thấy hiệu quả thật sự.

"Mình là khách hàng của FWF trước khi là đại sứ. Da mình cải thiện hẳn.” anh nói thẳng

Lễ ký kết và công bố đại sứ thương hiệu FWF năm 2026

Đó cũng là lý do Face Wash Fox chọn anh. Không phải tìm một gương mặt phù hợp rồi thuyết phục họ dùng thử. Mà là nhận ra rằng người họ cần đã ở đó từ trước — tự ghé cửa hàng chăm da, không cần ai mời.

"Chúng tôi muốn người thật sự tin vào thứ mình đang nói và Anh Mặt Vuông chính là người đó," đại diện Face Wash Fox chia sẻ về quyết định hợp tác.

Quy trình nhanh gọn — hiệu quả thật

Content creator không có nhiều thời gian. Lịch quay, lịch họp, lịch di chuyển — một buổi chăm da dài dòng là thứ Dương Minh Tân không thể cho phép trong ngày làm việc.

Đó chính xác là thứ anh tìm thấy ở Face Wash Fox.

Mỗi buổi bắt đầu bằng soi da AI — phân tích chính xác tình trạng da thật: mụn ẩn, vùng dầu, độ ẩm, tuổi da. Không đoán mò, không tư vấn chung chung. Chỉ mất vài phút — nhưng toàn bộ quy trình sau đó được cá nhân hóa theo đúng kết quả đó.

Tiếp theo là các bước chăm sóc bằng đầu máy công nghệ cao — làm sạch sâu, hút mụn, đưa dưỡng chất vào da bằng sóng âm, khóa ẩm bằng điện di lạnh. Từng bước tác động đúng vào đúng vấn đề da đang có — không làm thừa, không bỏ sót.

"Khi thường xuyên chăm da tại Face Wash Fox, da mặt mình thay đổi hẳn mà không mất nhiều thời gian. Đó là thứ mình cần," Anh Mặt Vuông chia sẻ.

Thứ camera không nói được — nhưng da thì thấy rõ

Làm nội dung video nghĩa là mặt anh xuất hiện trước hàng triệu người mỗi tuần. Dưới ánh đèn quay, sau giờ thức khuya, giữa lịch làm việc không ngừng — làn da phản ánh tất cả những gì cơ thể đang chịu đựng.

Face Wash Fox không hứa hẹn phép màu. Nhưng với quy trình đúng, đều đặn và cá nhân hóa — kết quả là thứ anh nhìn vào gương mỗi sáng và tự thấy, không cần ai nói.

"Da tốt hơn thì tự tin hơn. Mà tự tin hơn thì làm gì cũng tốt hơn — kể cả đứng trước camera," anh nói.

Trong vai trò đại sứ năm 2026, Anh Mặt Vuông sẽ đồng hành cùng Face Wash Fox qua các hoạt động truyền thông và nội dung sáng tạo — theo đúng cách anh vẫn làm mọi thứ: chân thật, không cần giải thích thêm.

