Dấu ấn tiên phong, sáng tạo vì cộng đồng trong Tháng Thanh niên 2026

TPO - Trong Tháng Thanh niên năm 2026, các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn rõ nét và hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra trong khí thế toàn Đảng, toàn dân triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐHND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Ngọc Tú

Từ Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (tỉnh Hà Tĩnh), Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức, với nhiều hoạt động ý nghĩa đã lan tỏa "mệnh lệnh" tiên phong về đổi mới tư duy, hành động sáng tạo, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Mỗi công trình, phần việc thanh niên bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị trúng và đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến rõ rệt và giá trị lâu dài.

Các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, thiết thực các nội dung, nhiệm vụ và chỉ tiêu tạo dấu ấn tuổi trẻ trong Tháng Thanh niên 2026.

Theo báo cáo T.Ư Đoàn, các chỉ tiêu đăng ký thực hiện trong Tháng Thanh niên, các chỉ tiêu trọng tâm, các công trình, phần việc, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm nay cơ bản đều đạt và vượt. Nhiều chỉ số, hoạt động đạt cao hơn năm trước.

Dấu ấn hoạt động tuyên truyền, giáo dục

Tháng Thanh niên 2026 ghi đậm nhiều dấu ấn về công tác tuyên truyền, giáo dục. Các hoạt động tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời, có sự chọn lọc và đầu tư để tạo điểm nhấn; thực hiện hiệu quả trên nhiều nền tảng, đa dạng loại hình sản phẩm.

Tiêu biểu, chiến dịch “Tôi đi bầu – Tôi tự hào” lan tỏa tinh thần tham gia bầu cử và niềm tự hào của mỗi cử tri; sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, hoạt động văn hoá thể thao gắn với chủ đề “Cử tri trẻ với Ngày hội non sông”.

Chiến dịch truyền thông “Đoàn của chúng ta” với nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của thanh thiếu nhi và người dân trên các nền tảng số như ban hành bộ nhận diện Chiến dịch, tuyên truyền ca khúc “Đoàn của chúng ta” và phát hành album ca nhạc gồm các ca khúc đạt giải trong cuộc thi sáng tác ca khúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Sinh viên ở Ký túc xá Mễ Trì (ĐHQG Hà Nội) tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Dương Triều

Trong Tháng Thanh niên, T.Ư Đoàn đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình xin ý kiến Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

T.Ư Đoàn đã ban hành đề án “Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn” nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông số rộng khắp, kết nối giữa tổ chức Đoàn và các mạng lưới bên ngoài để cùng thực hiện nhiệm vụ định hướng, giáo dục thanh niên.

Nhiều hoạt động cấp Trung ương được tổ chức quy mô, hiệu quả, như: Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025; tọa đàm với chủ đề “Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn”; diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”; lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì Diễn đàn đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Ảnh: Trọng Tài

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2026 với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” kết nối hơn 16 nghìn điểm cầu trong và ngoài nước với sự tham gia của hơn 1 triệu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Hơn 71.000 câu hỏi, ý kiến, hiến kế của đoàn viên, thanh niên gửi về thông qua các kênh của Đoàn (gấp gần 7 lần so với năm 2025).

Xây dựng Đoàn vững mạnh, xung kích vì cộng đồng

Các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, củng cố tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư, khu vực ngoài nhà nước và vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác quản lý đoàn viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Hàng chục nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Hàng nghìn lớp tập huấn được tổ chức cho cán bộ Đoàn các cấp.

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh hoạt động tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai hoạt động nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên và người dân.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu; tuyên truyền phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng; nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho thanh thiếu nhi; phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều mô hình, hoạt động vì cộng đồng được triển khai, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, chuyển đổi số﻿. Ảnh: Giang Thanh

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện hướng về các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt tại 248 xã biên giới; đối tượng ưu tiên chăm lo là đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, thanh thiếu nhi. Màu áo xanh thanh niên đã ghi dấu ấn với những tuyến đường “Thắp sáng đường giao thông nông thôn”, cầu dân sinh, cầu giao thông nông thôn; tu sửa, xây mới Nhà nhân ái; khám sức khoẻ tổng quát, khám chuyên sâu, sàng lọc bệnh nguy hiểm và trao tặng quà tặng đối với người dân.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động về pháp luật cho thanh niên, các chính sách, giải pháp hỗ trợ thanh niên phù hợp với thực tế phát triển của địa phương, đặc biệt là các đối tượng thanh niên yếu thế.

Đoàn viên thanh niên Nghệ An sửa chữa, thay thế hệ thống điện﻿ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: Thu Hiền

Nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo

Phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều mô hình đổi mới, thực tiễn, gần gũi với người dân, phù hợp với đặc thù của địa phương. Tiêu biểu, triển lãm “Tuổi trẻ Bắc Ninh sáng mãi lửa Đoàn” theo hình thức trực tiếp và số hóa với công nghệ Virtual Tuor 360, tái hiện dấu ấn lịch sử vẻ vang của công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. Người dùng được trải nghiệm trọn vẹn các không gian ngay trên smartphone.

Mô hình “Trồng cây chống sạt lở theo hình bản đồ Việt Nam” tại Cà Mau, lồng ghép giữa hoạt động tình nguyện và giáo dục chính trị tư tưởng. “Lễ hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh” với chuỗi hành trình “Người cộng sản trẻ” giáo dục lý tưởng kết hợp diễn đàn nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú; tổ chức “Lễ kết nạp đoàn viên” tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Trợ lý Gen AI﻿ hỗ trợ đoàn viên thanh niên tuyên truyền pháp luật trên không gian số.

Mô hình “Tuổi trẻ Đà Nẵng gìn giữ thơ ca từ những người mẹ Việt Nam anh hùng” với hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, nấu ăn và dùng cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng lắng nghe những câu chuyện lịch sử, thơ ca, dân ca do Mẹ sáng tác hoặc lưu giữ.

“Ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tại Đồng Tháp với nhiều hoạt động nổi bật như không gian trưng bày sáng tạo trẻ, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; tập huấn về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; livestream quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

“Bản tin số Tháng Thanh niên” tại Hà Tĩnh phát hành hằng tuần trong Tháng Thanh niên, cập nhật những hoạt động và thành tích nổi bật của tuổi trẻ trong tỉnh. Chiến dịch truyền thông và bản đồ số “Quảng Trị on the map” tại Quảng Trị. Mô hình “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền về bầu cử cho đoàn viên, thanh niên” tại Quảng Ninh. Mô hình “Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy” năm 2026 tại Hải Phòng.