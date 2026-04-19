Ra mắt Hội đồng Đội TPHCM khóa I

Ngô Tùng
TPO - Hội đồng Đội TPHCM khóa I giai đoạn 2025-2030 có 27 thành viên, trong đó chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM - giữ chức vụ Chủ tịch.

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Thành Đoàn cùng Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn 2026-2031. Đến dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Hội nghị là dịp đánh giá, tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn lâm thời (2025-2026) sau khi thực hiện hợp nhất 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) và triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2026-2031. Đây cũng là các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Tại hội nghị, Hội đồng Đội TPHCM khóa I giai đoạn 2025-2030 đã ra mắt với 27 thành viên, trong đó chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Hội nghị cũng đã ra mắt Hội đồng huấn luyện công tác Đội thành phố giai đoạn 2026-2031 với 36 thành viên.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng Đội TPHCM khóa I. Ảnh: T.Đ
Dịp này, các Liên đội đã trình bày, trao đổi một số giải pháp hoạt động hiệu quả tại đơn vị thời gian qua.
Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM trao tặng Huy hiệu Vì đàn em ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, phụ trách Đội trong công tác giáo dục, chăm lo thiếu nhi.
Trao biểu trưng cảm ơn các Ủy viên Hội đồng Đội và thành viên Hội đồng Huấn luyện công tác Đội thành phố giai đoạn lâm thời. Ảnh: Ngô Tùng

Dịp này, Thành Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Phụ trách Đội giỏi - Olympic Cánh én lần thứ XV nhằm xây dựng môi trường bồi dưỡng, rèn luyện và đánh giá toàn diện năng lực đội ngũ phụ trách Đội thành phố, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đội, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Các nội dung thi được thiết kế theo hướng tăng cường tính trải nghiệm, thực hành và tích lũy kết quả xuyên suốt, tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn nội dung phù hợp với năng lực, đồng thời khuyến khích phát triển toàn diện. Kết quả hội thi là cơ sở để công nhận danh hiệu Phụ trách Đội giỏi cấp thành phố, đồng thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các cá nhân tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Trong khi đó, Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn” được tổ chức với mục tiêu tạo môi trường rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn cho đội viên, thiếu nhi tiêu biểu khối lớp 9, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo thêm động lực để các em phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

