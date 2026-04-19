Bạn trẻ TPHCM chơi và học tại ngày hội ngoại ngữ

TPO - Tại ngày hội English Camp năm nay, các bạn sinh viên có dịp tham gia, trải nghiệm tổ hợp các hoạt động tương tác, các không gian, sân chơi về ngoại ngữ, hội nhập và học tập, cùng thực hành kiến thức để nắm bắt xu hướng và làm chủ tương lai.
Trong khi đó, cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh “Exploring Vietnamese culture” là sân chơi để các bạn hội viên, sinh viên thực hiện và trình bày các sản phẩm giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng song ngữ Anh - Việt; hội thảo chuyên đề “Startup Ignite” cũng giúp trang bị kiến thức về tư duy sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế cho sinh viên.
Cũng tại English Camp năm nay, các bạn trẻ thuộc các câu lạc bộ, đội nhóm tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng sôi nổi tham gia cuộc thi ca hát, nhảy, múa, đồng diễn trên nền nhạc các quốc gia với chủ đề “Global Groove”.