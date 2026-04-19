Bạn trẻ TPHCM chơi và học tại ngày hội ngoại ngữ

Ngô Tùng

TPO - Tại ngày hội English Camp năm nay, các bạn sinh viên có dịp tham gia, trải nghiệm tổ hợp các hoạt động tương tác, các không gian, sân chơi về ngoại ngữ, hội nhập và học tập, cùng thực hành kiến thức để nắm bắt xu hướng và làm chủ tương lai.

2t8a7646.jpg
Ngày 19/4, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức Ngày hội Sinh viên với ngoại ngữ - English Camp 2026. Ngày hội là dịp tăng cường các giải pháp đồng hành cùng sinh viên trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế,﻿ phát triển tư duy toàn cầu và năng lực thích ứng với thị trường lao động trong giai đoạn mới.
2t8a7668.jpg
Trong khuôn khổ English Camp 2026, các bạn sinh viên có dịp tham gia, trải nghiệm tổ hợp các hoạt động tương tác, các không gian, sân chơi về ngoại ngữ, hội nhập và học tập, cùng thực hành kiến thức để nắm bắt xu hướng và làm chủ tương lai.
2t8a7639.jpg
Không gian “National Cultures” là các gian hàng giới thiệu về văn hóa các quốc gia đi kèm các trò chơi tương tác và hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng; cuộc thi “Ring the golden bell” là dịp để bạn trẻ thi tài kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý, con người, ngôn ngữ﻿ của các quốc gia và các vấn đề quốc tế.
2t8a7636.jpg
2t8a7665.jpg
Trong khi đó, cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh “Exploring Vietnamese culture” là sân chơi để các bạn hội viên, sinh viên thực hiện và trình bày các sản phẩm giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng song ngữ Anh - Việt; hội thảo chuyên đề “Startup Ignite” cũng giúp trang bị kiến thức về tư duy sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế cho sinh viên.
2t8a7677.jpg
Đến ngày hội, bạn Quản Đoan Trang (bên trái, sinh viên khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM) tự tin trải nghiệm về ngoại ngữ đã học thời gian qua. “Mình học tiếng Trung vì đây là ngôn ngữ phổ biến thứ hai trên thế giới chỉ sau tiếng Anh, qua đó sẽ giúp bản thân có thể phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác”, Đoan Trang chia sẻ. Ngoài ra, nữ sinh còn tự học tiếng Hàn và hiện có thể giao tiếp, đọc viết căn bản.
2t8a7629.jpg
Là một đơn vị hoạt động tích cực tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Câu lạc bộ Học thuật Z thường xây dựng các buổi học viết tiếng Trung, viết thư pháp cũng như mời các giảng viên ngôn ngữ bên ngoài tham gia trau dồi ngoại ngữ cho các bạn sinh viên.
2t8a7688.jpg
2t8a7679.jpg
2t8a7687.jpg
Cũng tại English Camp năm nay, các bạn trẻ thuộc các câu lạc bộ, đội nhóm tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng sôi nổi tham gia cuộc thi ca hát, nhảy, múa, đồng diễn trên nền nhạc các quốc gia với chủ đề “Global Groove”.
2t8a7638.jpg
Trước thềm ngày hội cũng đã diễn ra các nội dung hoạt động trực tuyến được triển khai tại địa chỉ http://englishcamp.sac.vn và trang cộng đồng Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, gồm: chuyên mục “English - Tips & tricks” chia sẻ, giới thiệu đến hội viên, sinh viên các mẹo học tiếng Anh hiệu quả, các ứng dụng, giải pháp công nghệ hỗ trợ học ngoại ngữ; thử thách trực tuyến “AI-Driven Innovation” với hình thức cuộc thi thiết kế, giải quyết vấn đề bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI)…
2t8a7632.jpg
Anh Lê Xuân Dũng - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM - cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, năng lực ngoại ngữ không chỉ là một kỹ năng mà đã trở thành năng lực thiết yếu của sinh viên thành phố trong hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp và khẳng định mình trên trường quốc tế. Ngày hội tạo không gian học tập, trải nghiệm và kết nối dành cho sinh viên thành phố trong hành trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.
2t8a7671.jpg
Đây là một trong những giải pháp cụ thể hóa định hướng của Hội Sinh viên thành phố trong việc nâng cao năng lực toàn diện cho sinh viên, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ - một trong những chìa khóa quan trọng để thanh niên tự tin bước ra môi trường khu vực và quốc tế.
2t8a7690.jpg
Thông qua ngày hội, Hội Sinh viên thành phố mong muốn tạo dựng môi trường học tập, trải nghiệm, kết nối toàn diện, nơi sinh viên không chỉ rèn luyện ngoại ngữ mà còn được tiếp cận các xu hướng mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển bền vững; qua đó góp phần hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tự tin hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
