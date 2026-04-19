Nam sinh Phú Thọ ngược dòng giành vòng nguyệt quế, lọt vào trận quý Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha
TPO - Nam sinh THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) Lý Thái Dương từng bước cải thiện vị trí trong đoàn đua, ghi danh vào trận quý Đường lên đỉnh Olympia với ngôi vị nhất tháng 3 quý II.

Trận tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26 là cuộc đua của bốn thí sinh Dương Tuấn Kiệt (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng), Trần Công Dũng (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), Nguyễn Ngọc Sáng (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Phần thi Khởi động, nam sinh Phú Thọ có màn dạo đầu thiếu hiệu quả. Cậu chỉ được 10 điểm, xếp cuối đoàn đua. Ba thí sinh cùng chơi Công Dũng 70 điểm, Ngọc Sáng 45 điểm, Tuấn Kiệt 30 điểm.

Thái Dương tại trận thi quý II Olympia.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trong bộ mã di truyền ở người, bộ ba nào có chứa hai nucleotide loại adenine và một nucleotide loại guanine, đồng thời có chức năng mã hóa lysine. Không có thí sinh nào ghi điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Loại sóng điện từ nào có bước sóng trong khoảng 380 – 760 nm, đồng thời là vùng duy nhất trên thang sóng điện từ mà mắt người bình thường có thể nhìn thấy?. Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Ánh sáng”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau: “Nào ai nhìn thấy rõ mưa xuân/ Tơ nhện vừa giăng … trắng ngần/ Bươm bướm cứ bay không ướt cánh/ Người đi trẩy hội tóc phơi trần” (Mưa xuân (II), Nguyễn Bính). Đáp án câu hỏi vẫn là ẩn số.

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Ở động vật, phản ứng của cơ thể đáp trả lại các kích thích từ môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh được gọi là gì.

Câu hỏi xuất hiện, Tuấn Kiệt nhấn chuông trả lời ẩn số, nhưng không chính xác và phải tạm dừng cuộc chơi. Ba thí sinh còn lại giành điểm từ câu hỏi hàng ngang thứ tư với đáp án “Phản xạ”.

Hình ảnh gợi ý thứ hai lật mở, Thái Dương đã nhanh chóng nhấn chuông và có đáp án chính xác là “Cáp quang”. Cậu lý giải cáp quang hoạt động bằng phản xạ toàn phần, chạy tín hiệu án sáng; góc hình ảnh gợi ý có hình chùm dây và chút thủy tinh.

Thái Dương giải mã thành công ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, chứng kiến màn bứt phá hiệu quả của Thái Dương. Cậu ghi được nhiều điểm nhất và vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Cụ thể, Thái Dương 170 điểm, Ngọc Sáng 155 điểm, Công Dũng, 140 điểm, Tuấn Kiệt 50 điểm.

Phần thi Về đích, Thái Dương lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Cậu ghi điểm ở câu 30 điểm, nhưng để Công Dũng ghi điểm ở câu cuối. Thái Dương về vị trí với 180 điểm.

Ngọc Sáng lựa chọn ba câu hỏi cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác một câu hỏi về lịch sử và về vị trí với 175 điểm.

Công Dũng lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm, nhưng không thành công. Cậu về vị trí với 130 điểm. Tiếp đó, cậu để mất điểm ở lượt chơi của thí sinh khác.

Tuấn Kiệt quyết tâm lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Cậu trả lời chính xác một câu 30 điểm, về vị trí với 100 điểm.

Lý Thái Dương giành chiến thắng trận tháng 3 quý II.

Kết quả chung cuộc, và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) giành vòng nguyệt với 180 điểm.

Nguyễn Ngọc Sáng (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) về nhì với điểm số 175 điểm.

Cùng về thứ ba, Trần Công Dũng (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) 115 điểm; và Dương Tuấn Kiệt (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng) 100 điểm.

Thái Dương giành vé bước vào trận thi quý II.

Bốn thí sinh tranh tài trận quý II Olympia 26 gồm: Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Nguyên Đức (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) và Nguyễn Sư Minh Khôi (THPT Đông Hà, Quảng Trị).

#Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 26 #quý II #vòng nguyệt quế #THPT chuyên Hùng Vương #nam sinh Phú Thọ #Lý Thái Dương

